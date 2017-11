Clujenii ies din nou în stradă: „Începe a doua luptă pentru apărarea Justiţiei şi Statului de Drept”

Proiectul de modificare a acestora a ajuns deja în Parlament și urmează să fie supus dezbaterii și votului în plen.

“Începe a doua luptă pentru apărarea Justiţiei şi Statului de Drept în România. E un război de uzură, aşa că ce putem învăţa din iarna trecută e în primul rând să ne conservăm energia, să nu ne lăsăm demoralizaţi uşor, să nu ne aşteptam la miracole peste noapte şi să nu ne luăm ochii de la scopul nostru. Toate schimbările de durată cer timp.

Aşadar să rămânem consecvenţi şi încrezători în puterea noastră de a schimba România, deoarece prin solidaritate îi învingem pas cu pas de fiecare dată.



Inspecția Judiciară va deveni o unealtă politică în mâna ministrului Justiției. Numirea procurorilor-șef de către ministru, fără control din partea preşedintelui înseamnă că DNA se va întoarce la PNA, iar Parchetul devine subordonat intereselor politice.



Dacă acest pachet de legi va fi adoptat de Parlament ar însemna un dezastru pentru România și cetățenii ei. Ne putem lua adio de la o justiție independentă. Nu suntem singuri în această luptă.

De la Magistrați la Președinte și Comisia Europeană, cu toții s-au poziționat împotriva acestor legi. Este momentul ca fiecare dintre noi să acționeze și să nu legitimeze încercarea corupților de a controla Justiția.

2. Luni, senatorii jurişti au dat un raport negativ unui proiect de lege care-i împiedică pe cei condamnaţi penal să ocupe funcţia de preşedinte al ţării. Urmează votul în Senat.

Asta înseamnă că un borfaş, condamnat penal, poate decide soarta românilor şi îi va reprezenta pe aceştia”, arată organizatorii.

Luna trecută, aproximativ 100 de persoane au protestat la Cluj Napoca, timp de peste o oră, în ploaie. Spre finalul protestului, ei au scandat lozinici precum "Justiţie, nu corupţie". Un protestatar a adus cu el un steag, iar un altul o pancartă pe care scria "Never give up" şi "Am DNA în ADN".

"Vom continua să ieşim în stradă în fiecare duminică până când lucrurile vor fi foarte clare. Politicul nu trebuie să se amestece în justiţie", a spus atunci un protestatar.

Proiectul a fost depus de fosta şefa a liberalilor, Alina Gorghiu, după ce judecătorii CCR au respins sesizarea Avocatului Poporului, la Legea 90, din 2001, care nu le permite celor condamnaţi penal să ocupe o funcţie în Guvern şi care l-a împiedicat pe Liviu Dragnea să fie premier.

Chiar dacă proiectul ar fi însemnat un pas înainte în lupta împotriva corupţiei, senatorii din Comisia juridică l-au respins, fără a avea măcar un punct de vedere din partea Guvernului, lucru esenţial atunci când se votează un proiect legislativ.