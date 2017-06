Filmele maghiare cuceresc TIFF-ul

Mai mulţi regizori şi actori au fost prezenţi miercuri la TIFF loung în debutul Zilelor Maghiare de la TIFF unde au vorbit despre filmele prezentate în cadrul secţiunii şi despre cinematografie în general.

Zagoni Balint, directorul de program în cadrul Zilelor Maghiare, a declarat că este “cea mai puternică selecţie prezentată la TIFF”.

“Industria cinematografică maghiară este tot mai prezentă şi mai activă. Cred că este încurajator că tot mai multe filme maghiare au şansa să fie distributie şi în cinematografele din ţară”, a spus Zagoni Balint.

La Ziua Maghiară au rulat filme care au câştigat Ursul de Aur sau Globul de Cristal, iar unul dintre aceste filme va avea premierea în cinematografele din România la sfârşitul acestei luni. Este vorba despre filmul “Despre trup şi suflet”, premiat cu Ursul de Aur, premiul FIPRESCI (competiţie) la Berlin, anul acesta. Filmul va fi proiectat în cadrul TIFF, vineri, 9 iunie, de la ora 21.45 la Cinema Victoria.

Documentarul în care regizorul e actor

Cel mai bun documentar la Hungary Film Awards 2017, “Exod de suflete”, un film care vorbeşte despre călătorie, plin de umor şi spontaneitate, va rula tot vineri, 9 iunie, de la ora 17.00 la Cinema City din Iulius Mall.

Regizorul filmului, Csaba Bereczki, a povestit despre acest film: “E mult mai simplu să povesteşti ceva prin muzică fiindcă apelezi la emoţii. Am cunoscut foarte bine locaţiile de filme. Am avut o abordare un pic mai neortodoxă prin prisma filmelor documentare şi anume aveam deja idee despre ce vroiam să spun prin acest film, ştiam ce vroiam să spun şi am căutat personaje, muzicieni profesionişti care să spună povestea acestor evrei plecaţi acum 45 de ani. Am urmărit călătoria lor din America până în Moldova. Moldova a fost singura ţară pe care nu am cunoscut-o. Filmul a făcut parte din regizor. E un film mult mai personal. Până acum, în filmele documentare nu a fost niciodată în cadru regizorul. Mii-am permis să intru cu ei în scenă, nu înseamnă că regizorul e prezent tot timpul în film. Relaţia dintre regizor şi personaje este mai sinceră şi am reuşit să facem un film mai personal”.

“Nu vă daţi jos pantofii”, piesa de teatru transformată în film

Un alt film proiectat în cadrul Zilelor Maghiare, “Nu vă daţi jos pantofii”, a fost iniţial o piesă de teatru, după cum a mărturisit regizorul Szabolcs Hajdu.

“Iniţial a fost o piesă de teatru. A fost un film făcut cu zero forinţi, fără fonduri. Am filmat timp de 12 zile. Spectacolul s-a jucat într-un apartament unde au fost prezente 40 de persoane. S-au mai făcut filme pe bază de spectacole. Sperăm să se continue acest trend să se facă proiecţii în apartamente”, a spus acesta.

Filmul va rula mâine de la ora 20.00 la Cinema City din Iulius Mall.

Filmele proiectate în cadrul Zilele Maghiare

“Despre trup și suflet/ On Body and Soul”, câștigătorul Ursului de Aur la Berlinale 2017, este o poveste de dragoste atipică, între doi introvertiți care descoperă, printr-o întâmplare, că au același vis în fiecare noapte.

Drama de familie “Nu vă dați jos pantofii/ It’s Not the Time of My Life”, câștigătorul Globului de Cristal pentru cel mai bun film, la Karlovy Vary, a fost filmată chiar în apartamentul regizorului din Budapesta și include prieteni și membri ai familiei sale.

“Toată lumea/ Sing”, scurtmetrajul premiat cu Oscar anul acesta, spune povestea reală a tratamentelor dure la care sunt supuși copiii din corul unei școli.

Dintr-un caz real s-a inspirat și Árpád Sopsits, regizorul și scenaristul filmului “Strangulat/ Strangled” care prezintă efectele tragice ale nedreptăților comise de un judecător.

Cinci muzicieni din America de Nord fac înconjurul lumii încercând să-şi descopere rădăcinile în “Exod de suflete/ Soul Exodus”, documentarul câștigător la Hungary Film Awards 2017.

Tot despre origini vorbește și “Rădăcini de fier/ Roots of Iron”, un documentar despre viața doctorului József Sipos, sculptor de oameni, lemn și metal.

“Cetățeanul/Citizen”, filmul regizorului multi-premiat Roland Vranik, spune povestea unui refugiat în stare să facă orice pentru a deveni un cetățean model al Ungariei, iar “Puțul/ Well” aduce într-o benzinărie 6 personaje care ajung să-și schimbe viețile după cele 3 zile pe care le vor petrece împreună.