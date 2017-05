ZILELE CLUJULUI. Ce se întâmplă duminică

Piața Unirii

12:30 Zumbathon caritabil "WE ARE ONE" - luptăm pentru viață

Asociația pentru Solidaritate si Empatie "Delia Grădinaru" și Comunitatea instructorilor de Zumba din Cluj-Napoca

14:00 Regal Folcloric:

Mariana Sfechiș

Maria Golban Șomlea

Marius Ciprian Pop

Vasile Coca

Năstăcuță Iuga

Daniela Condurache

Ionuț Fulea

Mariana Deac

Sava Negrean Brudaşcu

Dumitru Fărcaş

Aurel Tămaş

Ansambluri:

Ansamblul "Armonia Seniorilor", Grupul vocal-instrumental "Speranța"

(Centrul de zi pentru vârstnici I&II )

Ansamblul folcloric Zurbolo Cluj-Napoca

Ansamblul folcloric Crăișorul al Sindicatului liber CIVITAS

Ansamblul folcloric Dor transilvan al CTP Cluj-Napoca

Ansamblul folcloric “Mărţişorul” al CCS Cluj-Napoca

Ansamblul folcloric „Tradiții”

Orchestra Regal Transilvan

Orchestra Mazel Tov

Bulevardul Eroilor

08:00 - 24:00 Expoziție foto “Half” Lehel Makara

15:00 - 22:00 Compania de teatru, acrobatie și jonglerie Famous Art

Piața Muzeului

19:00 Musai Soundworks

20:00 Lyre & Pan Flute by Florin Stefan

21:00 Dj Carkeys & Harp of Soul

22:00 Say What Trio

Str. M. Kogălniceanu

10:00 - 22:00 Promenada Cărților

13:00 Ateliere pentru copii. Desenăm, ne jucăm!

16:00 Lectură publică

17:00 Premierea, în metri de carte

11:00 - 23:00 Festivalul Culinar Internațional

10:00 - 19:00 Fă-ți o poza într-o carte - Sesiuni foto inedite

Biblioteca Județeană Octavian Goga

15:00 Atelier de voce, dicție și respirații

Lângă monumentul Grupul statuar Şcoala Ardeleană

Trainer: Andrei Țigănaș - ‎Presedinte IAA Young Professionals

Atelier practic în care găsești soluții pentru cele mai comune 4 probleme de voce

Concerte

18:30 - 19:00 Spectacol de dansuri palestiniene

Lado – filiala Cluj

20:00 - 21:00 Armonia Music

21:00 Take Five Band

22:00 Incognito

Str. Potaissa - Zidul Cetății

10:00 - 21:00 Tabăra Antică - activități specifice în tabăra civila – ateliere de pielărie, ceramică, țesătorie, fierărie

Activități specifice în tabăra militară – Inspecția trupelor de către legatus legionis, curățare și întreținere echipamente, instrucția recruților, antrenamente cu arcul, sulița.

14:00 Ritualul de pregătire pentru luptă al armatei Romane

16:00 Bătălia dintre barbari și romani

Tabăra Medievală

10:00 - 21:00 Ateliere de pielărie, ceramică, țesătorie, fierărie, instrucția recruților, tehnici de mânuirea armelor

10:00 Trezirea la viață a taberi medievale

11:00 Atelier de confecţionare de măşti de commedia dellʹarte

12:00 Prezentarea tehnicilor de mânuire a armelor medievale

13:30 Dansuri medievale

15:00 Turnir medieval

17:00 Înțelepciunea nebunilor - spectacol de fabule medievale

La Terenuri - Mănăștur

12:00 - 17:00

Cercul de prim ajutor

Demonstrații de arte marțiale pentru juniori

Fairplay, family play - competiție de abilități sportive între echipe/familii

Psiho-Maraton Minte Forte

TanarInManastur - ateliere pentru adolescenți

Pădurea Fermecată, terapie în Făget

SALT spre munte

Prietenul meu, cainele! cu Nuca

Întâlnirea Colectionarilor de Postcard-uri și Expoziție

Lege pentru Ordine în Cartier - Atelier de Jurisprudenta Urbana cu CMC

Masa comunitară

Concerte:

17:00 - 23:00 The Minions

Pink Tattoos

Trupa lu’ Bunu (Rock Academy)

Finaliștii Concursului “Am talent…în Mănăștur!”

Taraf de Cluj

Emeric Imre

Cliff Kido & Friends

Dj Darius"

Casino – Centrul de Cultură Urbană

10:00 - 22:00 Expoziție foto “Podurile Clujului”

Casa de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca, Asociația Clujul de Altădată

10:00 - 22:00 Expoziție foto “Clujul are farmec”

Asociația Clujul de Altadata și Photo RomaniaFestival

17:00-18:00 Once Upon a Story

În spatele Casinou-lui

11:00 Micul Prinț - spectacol de teatru de păpuși

Mini Reactor

Zona aparatelor de fitness

15:00 - 17:00 Campionatul național de street workout

Asociația poți fi și tu campion

Turnul Croitorilor

11:00 - 19:00 Turnul Creativ – târg de handmade&design

HighHeels Events

11:00 - 19:00 Expoziția de fotografie Trăsuri și mașini prin Clujul de altădată

Casa de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca, Asociația Clujul de Altădată

11:00 - 19:00 Expoziția Expediție în trecut. 120 de ani de la expediția lui Emil Racoviță în Antarctica

Institutul de Speologie Emil Racoviță

11:00 - 19:00 Expoziția Tehnologia secolului XX în reclame

Asociația Clujul de Altădată, Casa de Cultură a Muncipiului Cluj-Napoca

Cinematograful Dacia

09:00 - 18:00 Spectacol de planetariu mobil

Sala mica, Asociația Astronomică PlutoCinematograful Mărăsți

12:00 Spectacol de teatru de păpuși - “Degețica”

Asociatia Anima Art

14:00 “Cântec, joc și voie bună cu tot neamu' împreună” – spectacol folkloric

Asociația ,, De la lume adunate și-napoi la lume date” împreuna cu ansamblurile din satele și comunele județului Cluj

Parcul Central „Simion Bărnuțiu”

10:00 - 20:00 The Fun Zone

Escalada, tiroliana, sunmo, tir cu talere, ateliere de origami si pictura, parc de cozi, turn de lazi, teren de fotbal gonflabil, plimbari cu canoe pe lacul Chios, tenis de masa, trambuline.

Outdoor4You

10:00 -19:00 Jocuri de societate pentru toate vârstele:

Jocuri disponibile: Scrabble, Monopoly, Ubongo, Coloniștii din Catan, Ticket to ride

10:00 - 19:00 Bowling cu Minioni

Joc pentru copii în care popicele sunt Minionii

10:00 - 19:00 Program de echitație pentru copii

Vulturii din Ţara Călatei

10:00 Ora poveștilor

Lecturarea de povești pentru preșcolari

12:00 Atelier semne de carte Angry Birds, Hello Kitty...

Semne de carte realizate prin tehnica origami, modele simple şi atrăgătoare.

16:00 Marionete pe degete

Activitate de decupat şi colorat marionete pentru degete, modele uşor de realizat şi atrăgătoare pentru copii.

17:00 Ora poveștilor

Lecturarea de povești pentru preșcolari

14:00 - 18:00 Jocuri și activități asistate de câini Pawsitive Time

15:00 Hora Urbană Cercul Intreg

Reactor de Creație si Experiment

20:00 În viitorul apropiat - spectacol de teatru pentru liceeni

TURURI GHIDATE

18:00 Cluj-Napoca - The Treasure City - tur ghidat în limba engleză

Cluj Guided Tours

Institutul Francez

10:00 - 17:00 Tenir Salon - expoziție de mobilier contemporan de Fanny Laure

Muzeul de Artă

10:00 - 17:00 Expozitie de pictura libaneza

Manuela Botis

Parcul Etnografic "Romulus Vuia"

10:00 - 18:00 Expoziție foto: pădurea Hoia-Baciu văzută prin ochii cercetătorilor, clujenilor, echipei Hoia-Baciu Project și a fotografului Cosmin Giurgiu

Strada Alexandru Donici (către pădure)

16:00 - 20:00 Tur ghidat pădurea Hoia-Baciu

Hoia-Baciu Project

TURNUL POMPIERILOR

17:00 - 21:00 Incursiune în lumea spiritelor cu Ouija Board (joc)

Piața 14 Iulie

17:00 - 21:00 French-German Electro Kiosk

Warm-up for Clujotronic Electro Arts Festival

Artrax Dj Set

Institutul francez și Centrul Cultural German

Parcul Cetățuie

14:00 - 22:00 Beard Brothers Community Corner

Scenă

14:00 - 15:00 Dj Alexandru Simonca (Shimi)

15:00 - 16:00 Dj Ahe

16:00 - 18:00 DJ Dudawales

18:00 - 19:30 DJ Darkmatter

19:30 - 20:20 Natif

20:20 - 21:00 The remakers

21:00 - 22:00 David & Six Martini

Sport

14:00 - 22:00 Baschet, jocuri la bloc, volei, table, darts, tug'o war, sah, origami, curse în saci, Exploremed, jocuri de grup,

Kids zone

14:00 - 16:00 Face painting, Jocurile copilariiei, ateliere, codite colorate, exploremed,

Fun

14:00 - 16:00 Eye contact, Lupta in costume sumo, foosball real size, biblioteca vie, baloane cu făină, baloane cu apă, Pac Man, cursa pe picioare de lemn

Chill

14:00 - 16:00 yoga, masaj, hamace, zona de relaxare din baloți de fân,

Strada Andrei Șaguna

16:00 - 22:00 Art Street

Organizat de: Fapte