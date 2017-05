Astăzi începe cea de-a 70-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes: Producţii Netflix, filme cu Nicole Kidman, proiecţii din "Twin Peaks"

Festivalul se deschide miercuri cu proiecţia filmului francez „Ismael's Ghosts”, cu Marion Cotillard în rol principal, scrie Mediafax.

În cadrul evenimentul care va dura 11 zile, iată cele mai importante prezenţe şi proiecţii.

Prezenţa lui Nicole Kidman

Cannes 2017 poate fi numit anul Nicole Kidman, actriţa australiană având nu mai puţin de patru proiecţii - atât de televiziune, cât şi de film - în cadrul festivalului. Printre acestea se numără unul dintre cele mai aşteptate filme ale festivalului, „The Beguiled”, în regia Sofiei Coppola. Este vorba de o dramă plasată într-un orfelinat de fete din Sudul Americii din timpul Războiului Civil, iar pelicula se află în competiţie pentru trofeul Palme d'Or.

Un soldat rănit, jucat de Colin Farrell, este găzduit de femei, dar tensiunile şi geloziile cu substrat sexual se nasc rapid.

Kidman şi Farrell mai joacă împreună în filmul „The Killing of a Sacred Deer” regizat de grecul Yorgos Lanthimos (regizorul filmului „The Lobster”). Kidman joacă în acest lungmetraj rolul soţiei unui chirurg - Farrell - care adoptă un adolescent, ceea ce naşte urmări catastrofice.

Ultimul film prezenta la Cannes în care joacă Nicole este „How to Talk to Girls at Parties”, bazat pe o povestire scrisă de Neil Gaiman, aceasta apărând şi în serialul lui Jane Campion „Top of the Lake”, una din selecţiile de pe micile ecrane din cadrul festivalului.

Proiecţii TV





„Okja”, cu Tilda Swinton, este despre o tânără fată care încearcă să îşi salveze cel mai bun prieten - un animal uriaş - de la răpire

În afară de „Top of the Lake”, celălalt eveniment TV principal este reîntoarcerea mult aşteptată a „Twin Peaks”, care va avea premiera la Cannes după 26 de ani de pauză. Fanii au deja numeroase teorii despre ceea ce David Lynch va scoate din mânecă.

Acesta este un semn că festivalul de la Cannes îmbrăţişează televiziunea - deşi Lynch şi Champion au mai câştigat anterior terofee Palme d'Or.

De asemenea, există şi controversa Netflix.

Gigantul de streaming TV Netflix are două filme artistice în competiţie „Okja”, cu Tilda Swinton în rol principal, şi filmul lui Noah Baumbach „The Meyerowitz Stories”, cu Adam Sandler, Ben Stiller şi Emma Thompson.

Din anumite raţiuni legate de industria filmului francez, reprezentanţii Cannes au anunţat că de anul viitor, filmele care doresc să concureze în festival vor trebui să fie proiectate în cinematecile franceze.

19 filme concurează pentru mult doritul trofeu Palme d'Or.

Unul dintre filmele favorite este „Wonderstruck” de Todd Haynes, regizorul filmului Carol. Cu Julianne Moore şi Michelle Williams în rol principal, filmul spune povestea unui băiat şi al unei fete - 50 la de ani distanţă - ale căror poveşti se întreţes.

O altă proiecţie aşteptată este cea a „Good Time”, o dramă despre jefuirea unei bănci, în care joacă Jennifer Jason Leigh şi Robert Pattinson, dar şi „The Beguiled” şi „Okja”.

Va fi o decizie greu de luat de către preşedintele juriului Pedro Almodovar şi restul membrilor juriului, printre care se numără Will Smith şi Jessica Chastain.

Filmele favorite la Cannes

Lynne Ramsey (care a regizat „We Need to Talk About Kevin”) revine pe Croazetă către finalul festivalului cu filmul „You Were Never Really Here”, cu Joaquin Phoenix în rolul unui veteran de război care încearcă să salveze o tânără fată dintr-o reţea de proxeneţi.

Regizorul austriac Michael Haneke, care a câştigat în trecut de două ori premiul Palme d'Or twice - cu „The White Ribbon” in 2009 şi „Amour” în 2012, va prezenta în acest an „Happy End”, cu actriţa nominalizată la premiile Oscar Isabelle Huppert, o dramă de familie plastă la Cannes, ce se petrece în timpul crizei refugiaţilor.

Factorul neprevăzut

Valurile de şampanie vor curge, iar somnul va fi în candităţi reduse, aşa că orice este posibil.

Dacă în trecut balerinii au fost interzişi pe covorul roşu, publicul a huiduit filmele unor staruri de la Hollywood, iar regizorul Lars von Trier a fost interzis de la eveniment pentru că a declarat că îl simpatizează pe Hitler, orice este posibil la cea de-a 70-a ceremonie.

Ediţia aniversară va fi una marcată de culoare, rochii scumpe, strălucire, filme ce vor fi ovaţionate, dar şi aspru criticate.

La secţiunea "Un Certain Regard" din acest an concurează 16 filme, iar câştigătorul categoriei va fi anunţat sâmbătă, 27 mai.

Actriţa italiană Monica Bellucci va prezenta galele de deschidere şi de închidere ale ediţiei 70 a Festivalului de film de la Cannes, iar juriul festivalului va fi prezidat de regizorul spaniol Pedro Almodovar.

Pentru a marca 70 de ani de Festival la Cannes, trofeul Palme d’Or, pentru Cel mai bun film, va fi încrustat cu diamante.

Trofeul Festivalului de la Cannes a fost creat în 1998 de Caroline Scheufele şi este realizat în atelierele de bijuterie ale casei Chopard. Celebra frunză de palmier, confecţionată din 118 grame de aur de 18 carate, va fi încrustată, în premieră, cu 167 de diamante, pentru a celebra cea de-a 70-a ediţie a Festivalului.

Frunza este ataşată de un cristal natural, şlefuit asemenea unui diamant, în greutate de 1 kilogram, ceea ce face ca trofeele să fie unicate, deoarece nu există două cristale identice.