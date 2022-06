Susic, ironic după victoria cu 1-0 în fața României: „A fost ca la antrenament. Am câștigat în stilul Petrescu”

Mateo Susic, fundașul dreapta de la CFR Cluj, a avut o reacție ironică după meciul Bosnia&Herțegovina - România 1-0 din Nations League.

Mateo Susic / Foto: Captură Digi Sport



Bosniacii s-au impus cu 1-0, într-o partidă în care România a fost echipa mai bună și formația cu mai multe ocazii. În duelul de la Zenica, Pușcaș și Burcă au ratat marile ocazii ale naționalei lui Edward Iordănescu și gazdele au marcat la prima șansă prin Prevljak.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

Mateo Susic, fundașul celor de la CFR Cluj, a fost integralist în partida disputată marți seară. La finalul jocului, el a făcut o declarație ironică și a comparat stilul de joc al Bosniei cu cel propus de Dan Petrescu.

„A fost ca la antrenament, cu prietenii de la CFR şi jucători care joacă în România. Când câştigi, normal, meriţi. Am meritat. Au fost multe ocazii pentru România. Am jucat stilul Dan Petrescu şi am câştigat cu 1-0”, a declarat Susic, după meci.

Clasament Grupa 3, Divizia B

După două meciuri, România este singura echipa cu zero goluri și zero puncte în această grupă.

1. Finlanda (3-1 golaveraj) 4 puncte

2. Bosnia-Herțegovina (2-1) 4

3. Muntenegru (2-2) 3

4. România (0-3) 0.

CITEȘTE ȘI: