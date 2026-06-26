FOTO. Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică a început la Cluj-Napoca. Campioanele mondiale și olimpice concurează la BTarena

BTarena găzduiește, în perioada 26-28 iunie, Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică (Rhythmic Gymnastics World Challenge Cup), una dintre cele mai importante competiții internaționale ale acestui sport.

Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică a început la Cluj-Napoca / Foto: BTarena-Facebook

La BTarena, în acest final de săptămână, evoluează sportive de top din întreaga lume, în cadrul Cupei Mondiale de Gimnastică, reprezentând un ultim test pentru gimnaste înaintea Campionatelor Mondiale.

Competiția reunește 58 de gimnaste la individual și 17 ansambluri / Foto: BTarena-Facebook

Competiția reunește 58 de gimnaste la individual și 17 ansambluri, reprezentând țări de pe cinci continente. Printre participante se numără campioana olimpică Darja Varfolomeev, ucraineanca Taisiia Onofriichuk, dar și Maria Borisova, medaliată la Campionatele Europene din acest an. România este reprezentată de Amalia Lică, vicecampioană mondială, și de Andreea Verdeș, două dintre cele mai valoroase sportive ale lotului național.

Pe parcursul celor trei zile de concurs sunt programate calificările la toate aparatele / Foto: BTarena- Facebook

Pe parcursul celor trei zile de concurs sunt programate calificările la toate aparatele, dar și finalele individuale și pe ansambluri, competiția aducând la Cluj-Napoca unele dintre cele mai importante nume ale gimnasticii ritmice mondiale.



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