U-BT Cluj-Napoca a egalat situația în finala Ligii Naționale. Meciul decisiv pentru clujeni.

U-Banca Transilvania a obținut victoria necesară pentru a trimite seria cu CSM CSU Oradea în decisiv.

U-BT Cluj-Napoca a egalat situația în finala Ligii Naționale| Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

U-BT Cluj-Napoca și CSM CSU Oradea sunt la egalitate, 2-2, în finala Ligii Naționale de baschet masculin, după ce campioana s-a impus cu 92-83 (23-18, 17-23, 27-26, 25-16), marți seara, pe teren propriu.

Cu cinci minute înainte de final, oaspeții aveau avantaj de trei puncte (80-77) și se visau campioni. U-BT Cluj a avut un final remarcabil (scor parțial 15-3) și au obținut victoria.

Sasu Antreas Salin, cu 21 puncte, 9 recuperări, Patrick Neal Richard, cu 17 p, 6 pase decisive, și Zachary Scott Hankins, 19 p, 5 rec, au fost esențiali pentru victoria clujenilor. Sayeed Al Kabir Pridgett, cu 23 p, 3 pd, a fost MVP-ul vicecampionilor, Kristopher Jameil Richard a contribuit cu 14 p, 5 rec, iar Travante Antonio Williams, cu 9 p, 7 rec, 3 pd.

Meciul decisiv al finalei se va juca la Oradea, în data de 13 iunie.

„A fost un meci special pentru noi, câștigat în condiții speciale. Zavier Simpson nu a putut evolua astăzi, nu a fost 100% apt din punct de vedere fizic. Drept urmare, nu a fost decizia mea să îl las în afara lotului. A primit o lovitură în genunchi, dar nu este ceva grav. Sper să fie apt pentru meciul de la Oradea. Din această cauză nu a evoluat astăzi. Peste această problemă a intervenit și accidentarea lui Adam, care cred că a făcut o entorsă. Va face și el analizele. Una peste alta, ne-am luptat, am făcut lucruri bune și am câștigat. Meciul 5 e vineri, va fi cu totul o altă partidă. Trebuie să ne recuperăm fizic și să mergem încrezători acolo. Sper să fie un meci bun din partea noastră și să fie un arbitraj la nivel european, pentru că m-am săturat să jucăm un meci de MMA împotriva celor din Oradea. Ei se miră la absolut orice decizie atunci când jucătorii lor țin, împing și trag. Sper ca aceste lucruri să fie sancționate, cum de altfel este corect privind regulile jocului de baschet. Nu am dat niciodată vina pe arbitraj când am pierdut campionate sau cupe. Nu vom da nici acum, însă dorința mea este aceasta. Sperăm să fie un meci frumos, se întâlnesc cele mai bune echipe din România. Baschetul merită un spectacol, însă unul în limitele regulamentului de baschet”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul echipei U-BT Cluj, citat de u-bt.ro

