Universitatea Cluj încheie 2024 pe primul loc în SuperLiga!

Universitatea Cluj a încheiat anul 2024 pe primul loc în SuperLiga. FCSB a câștigat meciul cu Poli Iași dar nu a reușit să treacă deasupra clujenilor în clasament.

Bucurie pentru jucătorii de la Universitatea Cluj. | FC Universitatea Cluj – Facebook

A fost ultimul duel din campionat înaintea pauzei dintre ani, iar în urma acestui rezultat campioana en-titre a egalat-o la puncte pe Universitatea Cluj.

În mod obișnuit, primul criteriu de departajare în România ar fi meciurile directe, însă acest lucru devine valabil abia la finalul campionatului.

Clasamentul Superligii la final de 2024. FOTO: Facebook FC Universitatea Cluj

Până atunci, primul criteriu este golaverajul, iar explicația e că astfel se evită situațiile în care să nu se fi disputat un meci direct între două echipe și, astfel, să nu se poată face departajarea după acest criteriu.

La final de an, Universitatea Cluj și FCSB au exact același parcurs, 10 victorii, 7 remize și 4 înfrângeri, dar trupa lui Sabău are golaveraj +14, iar astfel este peste FCSB, care are +11.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: