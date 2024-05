Universitatea Cluj vrea să dea lovitura pe piața transferurilor

Universitatea Cluj se pregătește pentru următorul sezon să ajungă în primele 6 echipe din Superliga, motiv pentru care a pregătit deja „lista de cumpărături” pentru perioada de transferuri.

Universitatea Cluj vrea să dea lovitura pe piața transferurilor. Sursă foto: Facebook/ Universitatea Cluj

Mai exact, „U” Cluj vrea să aducă pe Dennis Politic, de la Dinamo, Mihai Butean, de la Hermannstadt, Mihai Corbu, de la Akademia Puskas si pe Mamadou Thiam, de la Al Jabalain, scrie gsp.ro.

Înaintea meciului cu Dinamo, Universitatea Cluj l-a transferat pe Dorin Codrea, în vârstă de 26 de ani, care a jucat la Concordia Chiajna. Fotbalistul a declarat, la prezentarea oficială, că este o nouă provocare pentru el venirea în echipa antrenată de Ovidiu Sabău.

„Sunt foarte bucuros că am ajuns la o echipă aşa cum e ”U” Cluj. Cred că doar din cauza conjucturii nu am ajuns până acum aici, dar acum am făcut-o și sunt foarte bucuros. Voi da totul pentru această echipă. Vreau să îmi demonstrez mie în primul rând că sunt un jucător bun pentru Liga 1 şi pentru această echipă. E o nouă provocare pentru mine, voi da totul pe teren și voi demonstra că merit șansa asta”, a precizat Dorin Codrea.

