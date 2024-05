Dorin Codrea, primele declaraţii la „U” Cluj: „Voi da totul pentru echipă. Vreau să demonstrez că merit această şansă.”

Dorin Codrea este ultimul jucător transferat de Universitatea Cluj și a făcut primele declarații.

Dorin Codrea, primele declaraţii la „U” Cluj/Foto: FC Universitatea Cluj – video Facebook

FC Universitatea Cluj a anunţat zilele trecute transferul jucătorului Dorin Codrea (26 de ani). Mijlocașul defensiv a evoluat în acest sezon pentru Concordia Chiajna, unde a strâns 17 prezențe și a marcat 3 goluri.

Dorin Codrea a făcut primele declaraţii în tricoul „alb-negru”.

„Sunt foarte bucuros că am ajuns la o echipă aşa cum e ”U” Cluj. Cred că doar din cauza conjucturii nu am ajuns până acum aici, dar acum am făcut-o și sunt foarte bucuros. Voi da totul pentru această echipă. Vreau să îmi demonstrez mie în primul rând că sunt un jucător bun pentru Liga 1 şi pentru această echipă. E o nouă provocare pentru mine, voi da totul pe teren și voi demonstra că merit șansa asta. Nu a fost nevoie să întreb foarte multe, pentru că în secunda doi am spus da, atunci când am primit oferta din partea Universității. A fost momentul potrivit să vin, simt asta", a declarat Dorin Codrea pentru site-ul oficial al clubului.

Crescut de LPS Banatul, Dorin Codrea a debutat la nivelul ligii secunde în tricoul celor de la ACS Poli Timișoara în sezonul 2018/2019. În stagiunea 2020/2021 a jucat în play-off-ul pentru promovare alături de SSU Politehnica Timișoara.

„În total, noul nostru jucător are 125 de partide jucate în Liga 2, cel mai aproape de promovare fiind în sezonul 2021/2022, când a jucat barajul pentru promovare alături de Concordia Chiajna împotriva celor de la Chindia Târgoviște”, a transmis FC Universitatea Cluj.

Echipe pentru care a evoluat până în prezent: SSU Politehnica Timișoara, CS Millenium Giarmata, Dumbrăvița, ACS Poli Timișoara, Concordia Chiajna.

