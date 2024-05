Meci „nebun” între „U” Cluj și Dinamo. Ovidiu Sabău: „Realitatea e cea care se vede”

Universitatea Cluj şi Dinamo Bucureşti au terminat la egalitate, 3-3 (1-1), sâmbătă seara, pe Cluj Arena, într-o partidă din etapa a opta a fazei play-out a Superligii.

Universitatea Cluj şi Dinamo Bucureşti au terminat la egalitate, 3-3 (1-1), sâmbătă seara, pe Cluj Arena, într-o partidă din etapa a opta a fazei play-out a Superligii de fotbal, penultima a sezonului.

Dinamo, care a condus cu 2-1 şi 3-2, a scăpat printre degete o nouă victorie, care i-ar fi crescut şansele de salvare de la retrogradare.

„U” Cluj a deschis scorul rapid, prin ex-dinamovistul Daniel Popa (5), lansat de Ante Roguljic. Dinamo a egalat spre finalul primei reprize, prin Andrei Ahmed Bani (37), cu un şut din marginea careului. Imediat după pauză, Dinamo a preluat conducerea, prin reuşita bulgarului Gheorghi Milanov (48), cu un şut la colţul scurt. Portarul sloven Adnan Golubovic, care a avut mai multe intervenţii providenţiale, a gafat nepermis la o centrare şi Dorinel Oancea (61) a egalat. Croatul Domagoj Pavicic (87) a adus-o din nou pe Dinamo în avantaj, la centrarea lui Bani, însă pentru scurt timp, deoarece Ovidiu Bic (90+1) a închis tabela, reluând mingea respinsă de Costin Amzăr, după o lovitură de cap a aceluiaşi Bic.

Golubovic s-a remarcat în trei situaţii clare ale clujenilor, la Popa (52, 53) şi la Roguljic (59). Dinamo a avut o ocazie bună prin Goncalo Gregorio (44).

Dinamo rămâne cu o singură victorie în play-out, iar în ultima etapă va primi vizita echipei UTA.

„U” a câştigat doar un meci din ultimele şapte jucate în campionat (trei egaluri, trei eşecuri).

În meciurile directe din sezonul regulat, cele două formaţii au terminat la egalitate în tur (1-1), iar ''U'' a câştigat la Bucureşti cu 1-0.

Sabău: „Realitatea e cea care se vede”

La finalul meciului cu Dinamo, Ioan Ovidiu Sabău (56 de ani), antrenorul celor clujenilor, a tras concluziile.

„Realitatea e cea care se vede. Am schimbat și sistemul la acest joc, am jucat un 4-3-1-2. Am vrut să alergăm adversarul, să nu ne retragem, să jucăm sus. Au fost câteva acțiuni frumoase. Am avut acea teamă, foarte crispați. Nu mai avem dinamică, rapiditate în gândire, să meargă mingea repede. Greșim simplu, e presiunea. Asta ne este meseria. Ar fi trebuit să arătăm mult mai bine. Jucăm cu Voluntari, sperăm la un joc mai bun.

Contează (situația de la club-n.red.), avem 11-12 jucători cărora le-au expirat contractele. Dacă nu li s-au înnoit, înseamnă că nu au convins. A fost discuții înainte de acest joc, vedem ce se va întâmpla când se va termina. Vedem cu conducerea ce va fi cel mai bine pentru club. Trebuie făcută o analiză. Nu e ușor să construiești o echipă competitivă. Alții spun că asta e nivelul, alții că am fi putut mai mult. Și eu cred că am fi putut mai mult. Și eu cred că poate ar fi trebuit să fiu mai diferit, să fiu mai dur.

Noi mergem să câștigăm la Voluntari. Dinamo e un club pe care îl iubesc. Oricine a jucat pentru Dinamo simte ceva aparte. M-a format ca sportiv adevărat. Am rămas cu prieteni. Eu am zis că atunci când se va construi acel stadion, Dinamo va redeveni acel club puternic”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.

