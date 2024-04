Adrian Mutu a distrus un titular de la CFR Cluj: „Obrăznicia vine când nu ai minte”

Adrian Mutu a reacționat tăios în urma declarațiilor lui Tachtsidis după plecarea de pe banca tehnică a CFR-ului.

Adrian Mutu, fost antrenor al echipei CFR Cluj/ Foto: Adrian Mutu - Facebook

Adrian Mutu i-a răspuns lui Panagiotis Tachtsidis, după ce acesta l-a atacat pe fostul tehnician al lui CFR Cluj la finalul partidei cu Universitatea Craiova.

Jucătorul a spus despre fostul antrenor al ardelenilor că „nu are caracter”, având în vedere că tehnicianul a demisionat după înfrângerea suferită de CFR Cluj în fața Corvinului Hunedoara, scor 4-0, în Cupa României.

Adrian Mutu a dezvăluit că fotbalistul elen a fost protagonistul mai multor acte de indisciplină și a confirmat faptul că Zeta Theodoropoulou, soția lui Panagiotis Tachtsidis, vrea să divorțeze.

„Cât timp am fost eu acolo, nu am auzit ca el să facă probleme în afara terenului. Într-adevăr am auzit înainte. Aceste ieșiri necontrolate, și nu mă refer neapărat legate de mine, cartonașul și suspendarea luate de pe margine, denotă că nu are o stabilitate emoțională și o viață extrasportivă prea bună.

De aia eu cred că a fost obraznic și a vorbit mintea fără el. Știu că mi-a spus că nu am caracter, nu stau eu să mă caracterizeze Tachtsidis. M-a deranjat când mi-a zis this guy (băiatul acesta - n.red.). Gândește-te că eu am goluri câte meciuri are el în Italia. Îmi aduc aminte și când am ajuns mister în sus, mister în jos, «Il Fenomeno». Obrăznicia vine când nu ai minte. Unui om fără minte preferi să nu îi dai replica pentru că te trezești în discuții. Cam asta e problema. De multe ori prefer să tac. Într-adevăr, se vede că are o viață extrasportivă tumultoasă. E vina clubului. Pentru mine e un act de indisciplină. Sunt și eu o legendă a fotbalului, am scris și pagini de istorie, sunt încă, împreună cu Gică Hagi, golgheterul all time al naționalei. Trebuia sancționat”, a declarat Adrian Mutu pentru fanatik.ro.

Adrian Mutu, despre o posibilă carieră ca președinte de club

La mijlocul lunii aprilie, Adrian Mutu a fost întrebat dacă ar renunța la cariera de antrenor și ar alege cariera de președinte de club.

„Nu se știe niciodată. Trebuie să fiu pus în fața faptului împlinit. Depinde de proiect. Președinte sau antrenor, e cam tot același lucru.

Diferența e că antrenorul coboară acolo jos. Ideile, strategia, cum gestionezi un grup, le gestionează și antrenorul și președintele.

Eu la Dinamo nu aveam puteri de genul ăsta. La Dinamo eram cu Cosmin Contra”, a precizat fostul antrenor al lui CFR Cluj, scrie Fanatik.ro.

„Briliantul” nu ar fi la prima experiență ca președinte, în condițiile în care, între 2016-2017, Adrian Mutu a fost manager general la Dinamo.

