„U” Cluj a ratat calificarea în play-off. Sabău, după meciul încheiat 0-0 împotriva FC Voluntari: „Aveam nevoie de altă atitudine”.

FC Voluntari – „U” Cluj au terminat la egalitate, scor 0-0, partida din cadrul etapei cu numărul 30 din SuperLiga României.

„U” Cluj a ratat calificarea în play-off. FOTO: Facebook/ FC Universitatea Cluj

FC Voluntari şi Universitatea Cluj au terminat nedecis, 0-0, rezultat în urma căruia ilfovenii au coborât pe locul retrogradabil, iar „U” a ratat calificarea în play-off.

Ardelenii au jucat mai bine în prima repriză şi au atacat în valuri, însă fără a-şi crea ocazii clare de gol. FC Voluntari a evoluat mai bine după pauză şi Igor Armaş a trecut pe lângă gol la o fază fixă (55). În min. 87, Valentin Gheorghe („U”) a executat o lovitură liberă de la 20 de metri, dar portarul Jesus Fernandez a apărat.

În condițiile în care Sepsi a învins pe terenul Petrolului, scor 2-1, cei de la „U” Cluj aveau nevoie de o victorie cu Voluntari pentru a fi siguri de prezența în play-off.

Sabău: „Nu trebuia să ajungem în situaţia asta”

La finalul meciului, Ioan Ovidiu Sabău a spus că ardelenii și-au pus mari speranțe că echipa lor va intra în primele 6, iar dezamăgirea este foarte mare.

„Avem o perioadă grea, nu e uşor de digerat o asemenea situaţie, ne-am pus mari speranţe în acest joc şi îţi trebuie altceva să câştigi un asemenea joc, ai nevoie de tupeu, obrăznicie în sensul bun al cuvântului. Nu trebuie să aştepţi că dai gol, că greşeşte adversarul, dar suntem aici împreună, am realizat şi lucruri frumoase.

Sunt oameni alături de noi care ne apreciază, dar la Cluj sunt oameni supăraţi, amărâţi şi asta mă interesează. Când trebuie să jucăm un meci decisiv se pare că nu suntem atât de maturi. Îţi trebuie experienţă mai mare, dar ne trebuie echipă pentru play-off, mai avem de muncit mult.

E al doilea an de Liga 1, dar la ce jucători avem am fi putut arăta mai bine. Nu trebuia să ajungem în situaţia asta, că puteam acumula puncte dinainte cu FCSB, Sepsi, dar azi ne trebuia mai mult curaj, tupeu şi ne-a lipsit insipiraţia la cele două ocazii. Aveam nevoie de altă atitudine pentru calificarea în play-off, dar noi am fost moi.

Îmi reproşez foarte multe, că nu trebuia să ajungem aici. După cantonamentul din Antalya ne-am antrenat pe sintetic şi acolo am pierdut multe puncte. Au venit acele jocuri în care am pierdut, jocuri modeste, iar cu acele puncte poate eram în play-off şi nu mai depindeam de ultimul joc”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, pentru Orange Sport.

