Ovidiu Sabău, gata să plece de la „U” după dezastrul contra CFR. Conducerea clubului: „Eșecul nu este fatal!”

După rezultatul nesatisfăcător al derby-ului Clujului, câștigat de CFR cu scorul de 4-0 împotriva „studenților”, tehnicianul Neluțu Sabău a anunțat că i-a în calcul o demisie. Universitatea Cluj își susține, însă, antrenorul în continuare.

„U” Cluj, mesaj de susținere pentru antrenorul Neluțu Sabău, după meciul cu CFR (0-4)/Foto: FC Universitatea Cluj Facebook.com

„Capul Sus!

„Succesul nu este final, eșecul nu este fatal: curajul de a continua este ceea ce contează” – Winston Churchill.

Ioan Ovidiu Sabău beneficiază de susținerea clubului, a conducerii și a suporterilor”, a fost mesajul de susținere adresat antrenorului de FC Universitatea Cluj.

„Am pornit în 2016 împreună la un drum. Am atins toate bornele pe care ni le-am propus. Următorul pas necesită și mai mult efort, și mai multă muncă, și mai multă răbdare. Îl vom face împreună!

Am știut cu toții, de la bun început, că nu va fi ușor. Drumul spre vârf nu e niciodată ușor. Dar împreună vom continua să urcăm. Pas cu pas, meci de meci, an de an.

Am pierdut cu 0-4 bătălia din teren, dar am câștigat cu 10-0 meciul din tribună și am arătat, încă o dată, că Clujul înseamnă doar „U”.

Capul sus, Neluțu! Capul sus, băieți! Capul sus, uiști!”, a transmis conducerea clubului sportiv după ce Neluțu Sabău a recunoscut eșecul de pe teren, asumându-și o potențială demisie.

„Ce aș putea să spun, e foarte greu acum, le-am transmis jucătorilor că nu sunt supărat, eu i-am pregătit. Am arătat foarte rău, dar le-am și mulțumit pentru că am jucat și foarte bine. Poate acum suntem unde ne este locul. Ne-am dorit să facem un joc bun, am fost dominați la toate capitolele, fizic, tactic, duelurile unu la unu. (…).

Poate jucătorii au nevoie de altă persoana, de un alt antrenor, cu alte calități. Mă gândesc și la această variantă, voi discuta cu cei din conducere. Sunt principalul vinovat.

Nu demisionez sau plec în momentul de față, dar sunt niște lucruri care nu merg cum trebuie și trebuie să luăm în calcul și această variantă”, a spus Ioan Ovidiu Sabău la finalul meciului, potrivit digisport.ro

CFR a câștigat Derby-ul Clujului contra echipei „U” cu scorul de 4-0 (2-0), joi seară, pe stadionul din Gruia.

