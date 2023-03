CFR Cluj, ameninţată de UEFA cu excluderea din cupele europene. Care este motivul?

Uniunea Europeană de Fotbal (UEFA) a sancţionat, vineri, 11 cluburi, între care şi CFR Cluj, pentru încălcarea regulilor de monitorizare financiară.

CFR Cluj, ameninţată de UEFA cu excluderea din cupele europene. FOTO: Facebook/ CFR Cluj

Campioana României, CFR Cluj, riscă să fie exclusă din cupele europene, transmit agenţiile internaţionale de presă. UEFA a sancţionat, vineri, 11 cluburi, între care şi CFR Cluj, pentru încălcarea regulilor de monitorizare financiară.

Şase cluburi, între care şi Olimpija Ljubljana şi CFR Cluj, sunt ameninţate cu o suspendare de un an din următoarea competiţie european pentru care se vor califica până în 2027, din cauza neachitării datoriilor. Perioada de probaţiune în aceste cazuri este de unul până la doi ani, cluburile având de îndeplinit ţinte financiare, precizează UEFA.

Amendă de 250.000 de euro pentru CFR

Clubul CFR Cluj a fost amendat cu 250.000 de euro pentru datorii neachitate.

Olimpija a fost sancţionat cu 100.000 de euro, tot pentru datorii neachitate (salarii, sume de transfer sau impozite. Peste 200 de cluburi care calificate în cele trei competiţii continentale intercluburi în acest sezon sunt evaluate în trei perioade diferite începând cu luna iulie, a precizat UEFA.

Clubul sloven este amendat pentru a doua oară din cauza încălcării „Fair play-ului financiar” de când Aleksander Ceferin, actualul preşedinte al UEFA, a părăsit gruparea, în urmă cu 12 ani. Olimpija a primit 350.000 de euro de la UEFA pentru evoluţiile sale din tururile preliminare ale Europa Conference League în acest sezon.

Cluburile croate Osijek şi Rijeka, care aveau datorii neachitate datând din sezonul trecut, care le pun sub semnul întrebării licenţele oferite de federaţiile naţionale pentru cupele europene, au fost deposedate de câştiguri de 450.000 de euro, recompensele pentru evoluţiile din Europa Conference League în actualul sezon.

Alte cluburi, Aris Salonic, Astana, Borac Banja Luka, Floriana, Konyaspor, Kîzîljar SK Petropavlosk, Osijek şi Valmiera, au fost sancţionate cu amenzi între 150.000 de euro şi 10.000 de euro.

Reacția CFR-ului

CFR a reacţionat prompt, printr-un comunicat în care face precizări după sancţiunile primite.

„Situaţia financiară în care ne aflăm astăzi este una asumată, şi, tocmai în acest sens, conducerea clubului face eforturi mari, de o bună perioadă de timp, să compenseze risipa făcută în anii trecuţi. Ne aşteptam ca pe parcursul procesului de redresare, început în urmă cu mai bine de un an, să apară astfel de momente grele, dar am ştiut şi că, împreună, vom găsi întotdeauna soluţii. În consecinţă, am început un plan de optimizare de la care nu ne abatem în niciun moment. Mai mult, luăm această decizie, a comisiei UEFA, ca pe o motivaţie suplimentară pentru a ne dedica şi mai mult redresării financiare, în aşa fel încât sa ajungem un club performant şi sustenabil şi din punct de vedere financiar”, se arată în mesajul clubului din Gruia.

