Reacția lui Romario Pires după întoarcerea la „U” Cluj: „A fost puțin ciudat”

Romario Pires s-a întors la „U” Cluj după doar două săptămâni după ce fusese dat afară de către Eugen Neagoe.

Romario Pires s-a alăturat Universității Cluj în cantonamentul din Turcia /FOTO: captură ecran digisport.ro

Brazilianul Romario Pires a fost dat afară de către fostul antrenor al „U” Cluj, Eugen Neagoe. După plecarea acestuia la Universitatea Craiova și venirea lui Ioan Ovidiu Sabău, Pires a fost readus la echipă. Mijlocașul este acum prezent în cantonamentul „studenților” din Turcia.

Acesta spune că situația a fost una neașteptată, însă se bucură că poate duce la bun sfârșit proiectul pe care l-a început cu „U” Cluj.

„A fost puțin ciudat, nu se întâmplă des, dar așa e fotbalul. A fost o decizie a domnului antrenor, împreună cu conducerea, și am respectat-o pe moment.

Nu aveam ce să fac, apoi am primit un telefon că sunt dorit din nou la echipă, m-am bucurat și am acceptat ca să termin ce am început. Eu aveam un contract și cred că orice om cu caracter trebuie să termine ceea ce a început. În contract scrie clar obiectivele și sper să le îndeplinim”, a declarat brazilianul pentru digisport.ro.

În acest sezon, Romario Pires a bifat 17 meciuri în Liga 1, a reușit să marcheze un gol și să ofere trei pase decisive.

