69 de cupluri de clujeni sărbătoresc „Nunta de aur”. Boc i-a premiat pe seniori cu 1.000 de lei

69 de cupluri clujene sărbătoresc „Nunta de aur”, adică 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Cu acestă ocazie, primarul Emil Boc i-a premiat pe seniori cu câte 1.000 de lei pe cuplu.

69 de cupluri de clujeni sărbătoresc „Nunta de aur” / Foto: Facebook Municipiul Cluj-Napoca - Radu Pădurean

În cursul zilei de marți, 14 iunie, 69 de cupluri de clujeni au fost premiate la împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Seniorii au primit câte o diplomă, o floare și un premiu financiar de 1.000 de lei, la o ceremonie organizată la Casino, în Parcul Central.

„Diploma am s-o înmânez soțului cu o strângere de mână, călduroasă, și cu felicitări. Să nu creadă tinerii că ăștia 50 de ani (și la mine aproape 30) îs așa simpli. Înseamnă lucru lung, e adevărat că totul se bazează pe dragoste și pasiune, dar trebuie să ai și înțelegere în acei 50 de ani că nu e chiar așa simplu. Cu echilibru, cu moderație, se poate ajunge la 50 de ani de căsătorie. Deci, la domn îi dăm diploma, la doamnă, ministrul de finanțe al familiei, premiul acesta simbolic de 1.000 de lei din partea Primăriei, alături de o floare. De ce le dăm doamnelor banii? Pentru că le considerăm cele mai chibzuite persoane care pot avea grijă de banii țării și ai Clujului și ai familiei. La direcția economică a Primăriei 95% numai femei am. Cumpănite, echilibrate și au grijă de bugetul și de banii Clujului”, a spus Emil Boc în timpul ceremoniei de la Casino.

Pentru a beneficia de „diploma de aur” și de premiul financiar, solicitanții trebuie să depună o cerere care poate fi completată online, pe website-ul Primăriei AICI, prin email sau la ghișeu.

