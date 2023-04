Asociația 11even din Cluj a croit cel mai mare tricou din lume! „Tricoul de Uriaș” a intrat în Cartea Recordurilor. VIDEO

Cel mai mare tricou din lume a fost realizat de Asociația 11even din Cluj-Napoca. Acesta a fost realizat din material textil din plastic reciclat (250.000 PET-uri) și a intrat în Cartea Recordurilor pe 22 aprilie 2023, de Ziua Pământului.

România a intrat în Cartea Recordurilor cu cel mai mare tricou din lume, realizat de o asociație din Cluj / Foto: Asociația 11even

Asociația 11even din Cluj-Napoca a stabilit, în 2018 (cu ocazia Centenarului), un record mondial Guinness pentru „Cea mai mare imagine a unei țări formată din oameni”, la Alba Iulia. La cinci ani distanță, asociația clujeană stabilește un nou record mondial, de această dată cu un „Tricou de Uriaș”!

De Ziua Internațională a Pământului, sărbătorită pe 22 aprilie, cei de la Asociația 11even au doborât recordul pentru „Cel mai mare tricou din lume”, înscris în Guinness World Records.

Acesta a fost denumit „Tricou de Uriaș” și a fost realizat exclusiv din material textil din plastic reciclat, provenit în urma valorificării a peste 250.000 PET-uri. Recordul a fost omologat sâmbătă, pe Stadionul „Arcul de Triumf” din București, după ce Tricoul de Uriaș a fost măsurat de o echipă de ingineri topografi și verificat în baza unor criterii stricte de către un reprezentant Guinness World Records.

Tricoul cu care România a intrat în Cartea Recordurilor / Foto: Asociația 11even

Ceremonia s-a desfășurat în prezența a 1500 de spectatori, printre care s-au numărat jucători ai echipei naționale de rugby, copii și tineri din diverse cluburi sportive din București, precum și alți participanți înregistrați.

Tricoul de Uriaș cântărește circa 4 tone și are dimensiuni similare cu ale unui teren de rugby, măsurând 108,96 metri lungime și 73,48 metri lățime.

Momentul în care România a intrat în Cartea Recordurilor cu cel mai mare tricou din lume / Foto: Ovidiu Neamțu

Peste 500.000 de PET-uri colectate și sute de oameni implicați

Tricoul are pe el un model reinterpretat al drapelului național, un brâu tricolor, model care este folosit pe echipamentul oficial al echipei de rugby a României. Pentru fabricarea, transportul, manipularea și desfășurarea tricoului, au fost implicați zeci de croitori, transportatori profesioniști și peste 150 de voluntari.

Prin campania Tricou de Uriaș, organizatorii și-a propus promovarea unui comportament ecologic, iar români din toată țara au răspuns pozitiv invitației la reciclare. Între 01 și 22 martie, peste 500.000 PET-uri au fost colectate la automatele din magazinele Kaufland, dublul cantității necesare pentru realizarea tricoului.

„A fost un parteneriat în trei. Cu cei de la Kaufland am lucrat foarte direct în zona de colectare a PET-urilor. Am avut o campanie în toate magazinele lor din țară, cu scopul de a strânge 250.000 de PET-uri. Aceasta era cantitatea necesară pentru a produce materialul pentru un astfel de tricou gigantic. Și am strâns 511.000 de PET-uri în cele trei săptămâni. Am dublat practic cantitatea. Românii s-au mobilizat, au fost foarte receptivi la ideea asta. Cu cei de la Federația Română de Rugby ne-am uitat la modelul acesta de drapel reinterpretat de pe tricourile echipei naționale și l-am preluat și pe tricoul model, care a stat la baza recordului. Când faci un astfel de record, tricoul pe care îl autentifici ca record mondial trebuie să fie o copie fidelă a unui tricou aflat în uz comercial. Așa că noi a trebuit să producem și niște tricouri mici pe care le-am pus pe site-ul tricoudeurias.ro la vânzare și care, ca tricouri normale, erau exact la fel ca tricoul pe care l-am autentificat ca record mondial”, a declarat, pentru monitorulcj.ro, Ovidiu Neamțu, președintele Asociației 11even.

Cel mai mare tricou din lume este cel al naționalei de Rugby a României

„Mă bucur că facem parte din acest proiect și oficial, de astăzi înainte, cel mai mare tricou din lume este cel al naționalei de Rugby a României. Împreună cu cluburile noastre de juniori din toată țara am reciclat sticle de plastic pentru a ajuta la realizarea acestui tricou și mai mult, cred că am fost niște buni ambasadori ai reciclării. Suntem extrem de mândri că tricoul nostru înnobilat cu chimirul (brâul) tradițional va intra de astăzi în Cartea Recordurilor. FRR acordă o atenție deosebită inițiativelor sociale, mai ales cu impact pe mediu, iar de-a lungul timpului ați fost martori și parteneri cu noi în diverse astfel de inițiative. De la împăduriri, la campanii de reciclare și așa mai departe. Mai mult, tricourile de Cupa Mondială de anul acesta vor merge pe aceeași linie ele fiind fabricate din plastic reciclat”, a spus Alin Petrache, președinte al Federației Române de Rugby, la momentul recordului.

Cel mai mare tricou din lume este cel al naționalei de Rugby a României / Foto: Asociația 11even

Tricou de Uriaș – un exemplu de bune practici în reciclare

Inițiativa Tricou de Uriaș a fost concepută de la bun început pe principii sustenabile, având ca obiective încurajarea colectării separate și revalorificarea deșeurilor din plastic.

Astfel, din materialul folosit pentru Tricoul de Uriaș, vor fi produse peste 12.000 de tricouri de adulți și copii. Majoritatea vor fi donate pe parcursul anului în cadrul evenimentelor Bucurie în Mișcare, unul dintre cele mai importante programe de promovare a mișcării de masă din România, organizat de Asociația 11even. De asemenea, o parte dintre tricouri va deveni echipament pentru mai multe cluburi sportive din țară, în principal de rugby.

„Tricoul s-a desfăcut tot, nu mai există. E într-o croitorie unde a început producția tricourilor normale - de copii și adulți. Estimat, vor fi peste 12.000 de astfel de tricouri pe care le vom dona pe parcursul anului în toată țara. Ne-am simțit mândri pentru că am pus din nou România pe hartă cu un record mondial. Nu e un lucru simplu. A fost un efort realmente de echipă, au fost foarte, foarte mulți oameni implicați. Suntem bucuroși, dar nu avem timp de sărbătoare momentan pentru că în 6 mai începem 11 festivaluri «Bucurie în Mișcare» în 11 orașe din România. Așa că avem treabă”, a mai spus, pentru monitorulcj.ro, Ovidiu Neamțu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: