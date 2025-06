Harta Șpăgii în spitale. Datele pentru luna aprilie, publicate de Ministerul Sănătății cu două luni de întârziere!!! Dragoș Vana: „Apropo de transparență"

După o lună de liniște și întrebări fără răspuns, au fost publicate în sfârșit datele pentru luna aprilie 2025 din Mecanismul de Feedback al Pacientului.

În ce spitale din țară s-a cerut șpagă | Foto: Depositphotos.com

În fiecare lună, clujeanul Dragoș Vana realizează „Harta Șpăgii” din spitalele din România, pe care o publică pe platforma graphs.ro.

După o lună de așteptare și fără vreo explicație oficială, datele aferente lunii aprilie 2025 din cadrul Mecanismului de Feedback al Pacientului au fost în cele din urmă publicate. Aceste informații sunt esențiale pentru actualizarea Hărții Șpăgii, un instrument menit să ofere o imagine cât mai fidelă asupra integrității în sistemul sanitar românesc, direct din perspectiva pacienților.

Întârzierea nu a trecut neobservată. În mod obișnuit, datele sunt făcute publice în jurul datei de 1 ale fiecărei luni. Totuși, în mai nu au fost publicate nici informațiile pentru aprilie, nici pentru luna respectivă. Mesajele trimise autorităților responsabile au rămas fără răspuns. Doar „seen”.

„Apropo de transparență. Datele necesare pentru actualizarea Hărții Șpăgii — cele din Mecanismul de Feedback al Pacientului — nu au fost publicate nici luna trecută, nici luna aceasta. În mod obișnuit, aceste informații sunt disponibile în jurul datei de 1 ale fiecărei luni, așadar în prezent lipsesc datele aferente lunilor Aprilie și Mai 2025. Am transmis sesizări și am informat pe cine am putut, însă până acum nu am primit niciun răspuns. Doar «seen». Ce atâta transparență...”, a transmis Dragoș Vana la începutul lunii iunie.

Datele din aprilie

Cu toate acestea, acum că datele pentru aprilie sunt disponibile, se conturează câteva tendințe interesante. Județele cu cele mai mici procente raportate de pacienți privind oferirea de șpagă sunt:

Satu Mare – 2,54%

– 2,54% Caraș-Severin – 2,76%

– 2,76% Mehedinți – 2,83%

Este important de notat, însă, că în Caraș-Severin și Mehedinți numărul chestionarelor completate a fost foarte redus – aproximativ 100 în fiecare caz – ceea ce impune o interpretare prudentă a cifrelor.

Mai relevante statistic sunt următoarele două poziții din clasament:

Cluj – 2,93%

– 2,93% Timiș – 3,08%

În capitală, București, nivelul raportat se ridică la 3,71%, ușor sub media națională, care se menține la 4,24%.

La polul opus se află județele cu cele mai ridicate procente raportate:

Buzău – 9,14%

– 9,14% Teleorman – 8,27%

– 8,27% Olt – 8,20%

„Pentru Aprilie 2025:

În topul județelor cu cele mai mici procente a spăgii se află Satu Mare, cu 2,54%, urmat de Caraș-Severin (2,76%) și Mehedinți (2,83%). Totuși, valorile din ultimele două județe ar trebui interpretate cu prudență, având în vedere numărul redus de chestionare completate – aproximativ 100 fiecare. Pe de altă parte, următoarele două județe din clasament oferă date semnificativ mai solide din punct de vedere statistic: Cluj (2,93%) și Timiș (3,08%).

Bucureștiul înregistrează un procent de 3,71%, iar media națională se menține constantă la 4,24%. La celălalt capăt al clasamentului, cu cele mai ridicate niveluri raportate de spagă, se află Buzău (9,14%), Teleorman (8,27%) și Olt (8,20%). Luna Mai 2025 o discutam săptămâna viitoare”, a transmis Dragoș Vana.

Harta Șpăgii în luna aprilie | Sursa: Dragoș Vana - Facebook

Foto: Depositphotos.com

