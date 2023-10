Chirurgia mâinii, sinergia perfectă între chirurg, kinetoterapeut și pacient. Mâna și cariera unui tânăr medic stomatolog salvate de echipa de medici chirurgi a Spitalului REGINA MARIA Cluj(P)

Chirurgia mâinii este un termen larg care încorporează o gamă variată de tipuri de intervenții chirurgicale realizate la nivelul mâinii, pentru a restabili atât funcția mâinii, cât și pentru a maximiza aspectul cosmetic al mâinii.

Prof. Univ. Dr. Constantin Ciuce



Există diferite tipuri de intervenții chirurgicale care pot fi efectuate la nivelul mâinii și fiecare este aleasă în funcție de cauza care stă la baza problemei. În funcție de suferințele cu care se confruntă fiecare pacient, acestora li se recomandă să discute cu medicul ortoped despre tipurile de intervenții care îi sunt necesare, despre beneficiile și dezavantajele acestora, pentru a lua împreună cea mai bună decizie.

Chirurgia mâinii este utilizată pentru a trata cu precădere diverse traumatisme ale mâinii, modificări reumatice la structurile din mână, deformități congenitale (prezente încă de la naștere), infecții la nivelul mâinii ori alte defecte dobândite, precum tumori.

Andreea Prigoană este medic stomatolog, iar pentru ea mâinile și cunoștințele sunt cel mai importante unelte pentru profesia ei.

Povestea Andreei a început în urma accident pe care tânăra l-a suferit și în urma căruia s-a tăiat grav la nivelul antebrațului drept, secționându-și artere, tendoane, vene și ambii nervi care inervează fașa palmară a mâinii. Pentru un moment visul ei de a profesa ca medic stomatolog s-a năruit. Lumea ei s-a prăbușit.

După o perioadă de căutări, multe semne de întrebare și incertitudini, Andreea a ajuns la Spitalul REGINA MARIA din Cluj, unde avea informații despre performanțele medicilor chirurgi de aici. Pentru că această intervenție chirurgicală de o finețe aparte reprezenta pentru Andreea singura ei șansă de a-și continua cariera de medic stomatolog.

După ce a trecut printr-un set amplu de verificări și analize medicale, Andreea a fost operată în regim de urgență de echipa medicală coordonata de Prof. Univ. Dr. Constantin Ciuce. Andreei i s-au refăcut tendoanele și un nerv de care depinde sensibilitatea primelor 3 degete ale mâinii.

A făcut o cicatrice care i-a blocat tendoanele, iar la nivelul nervului, în zona de sutură, s-a creat un blocaj, motiv pentru care am reintervenit, am deblocat acele tendoane, am refăcut structura nervului, iar ulterior a urmat un lung proces de recuperare prin kinetoterapie, susține Prof. Univ. Dr. Constantin Ciuce, Director Medical Spitalul REGINA MARIA Cluj.

În Antichitate, se spunea că un chirurg bun trebuie să aibă inimă de leu, ochi de vulture și mâini de femeie. Încă de pe atunci, se considera că într-un act chirurgical gingășia cu care ajungi să atingi țesuturile, grija pentru ca ele să nu fie traumatizate, sunt esențiale.

Toate aceste lucruri sunt abilități pe care mâinile chirurgului le dezvoltă în timp, prin exercițiu și multă experiență. Mâinile reflectă de cele mai multe ori temperamentul și caracterul chirurgului.

Pentru că Andreea trecuse deja printr-o primă operație complicată, teama că o a doua operație nu va fi una reușită era foarte mare. Dar a avut încredere în echipa medicală multidisciplinară care i-a fost alături și care a încurajat-o pe tot parcursul actului medical.

Practic domnul profesor Ciuce a fost cel care m-a încurajat să facem o a doua operație de finețe. După operație totul s-a schimbat. Încet, încet am început să simt degetele, să le mișc, și într-un final, să îmi reiau activitatea profesională, pentru că asta îmi doream cel mai tare, era visul meu., își amintește emoționată Andreea care acum și-a reluat în totalitate activitatea profesională.

Chirurgia mâinii este o chirurgie complexă și specială în același timp. Chirurgul care se ocupă de această specilizare trebuie să dețină foarte multe cunoștințe de anatomie, de microchirurgie, chirurgie vasculară, ortopedie și microchirurgie reconstructivă, abordarea pacientului fiind una multidisciplinară, afirma Dr. Claudiu Filip, medic primar chirurgie plastica – microchirurgie reconstructiva.

Dr. Claudiu Filip

În tot acest proces medical, se poate spune că arta chirurgului și măiestria echipei medicală este cea care reface structurile cu probleme. În chirurgia mâinii, dacă nu există această colaborare perfectă între chirurg, kinetoterapeut și pacient, rezultatele finale nu sunt cele pe care le dorești.

La Spitalul REGINA MARIA Cluj, am oportunitatea de a lucra alături de profesioniști, de medici care au scris pagini în istoria medicală a Clujului și a microchirurgiei în România. Mă bucur să fiu parte din echipa domnului profesor universitar doctor Constantin Ciuce și că împreună oferim pacienților speranță, încredere și putere., susține dr Claudiu Filip – medic primar microchirurgie reconstructivă în cadrul spitalului REGINA MARIA Cluj.

Pe tot parcursul Andreei în actul medical, relația echipa medicală – pacient a fost bazată pe încredere, susținere și înțelegere.

În afară de expertiza profesională, avem la îndemână toate mijloacele care sunt necesare pentru a reduce la maxim posibil orice fel de risc chirurgical în ceea ce înseamnă partea de chirurgie a mâinii, concluzionează Prof. Univ. Dr. Constantin Ciuce.

Prof. Univ. Dr. Constantin Ciuce

În cadrul Spitalului REGINA MARIA Cluj abordarea multidisciplinară a pacientului este primordială, iar experiența medicală a pacientului este completă și diferită, cadrele medicale punând în slujba binelui pacientului toată priceperea și experința acumulată în zeci de ani de muncă, pentru a obține rezultate medicale extraordinare. Chirurgii din cadrul spitalului au realizat de-a lungul timpului mii de interventii chirurgicale și proceduri suport de anestezie și terapie intensivă.