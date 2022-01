Fermierii români au fost salvați încă o dată la Bruxelles!

O mare reușită pentru fermieri, dar și pentru Uniunea Europeană!

Parlamentul European a votat cu largă majoritate cele două proiecte privind bunăstarea animalelor, al căror raportor am fost, din cadrul Comisiei privind Protecția animalelor în timpul transportului din Parlamentul European, respectiv „Examinarea presupuselor încălcări a dreptului Uniunii și a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în ceea ce privește protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara Uniunii” și „Proiectul de recomandare în urma examinării cu privire la protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara Uniunii”.



După 18 luni de muncă continuă, alături de colegii mei din Comisia de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului, am livrat două instrumente relevante pentru Comisia Europeană prin care se asigură standarde înalte de bunăstare a animalelor pe durata transportului, dar și protejarea intereselor fermierilor. Nu a fost o muncă deloc ușoară, având în vedere pozițiile diverse manifestate în cadrul Comisiei ANIT cu privire la transportul de animale vii, însă am ajuns la un rezultat echilibrat, în favoarea fermierilor, dar și în favoarea consumatorilor, având la bază respectarea normelor privind bunăstarea animalelor.



Mulțumesc co-raportoarei, colegei mele, Isabel Carvalhais, echipei sale, cabinetului meu și în special asistentei mele, Antonia Pop, secretariatului tehnic și Grupului PPE pentru sprijinul și munca depusă. Raportele oferă o serie de recomandări pe marginea transportului de animale vii, atât în țările UE, cât și non-UE, timpului de călătorie, temperaturilor pe durata transportului, dar și pe marginea următoarelor subiecte de interes: controalele, procedurile de autorizare și aprobare a mijloacelor de transport, dispoziții specifice pentru transportul pe mare, prezența veterinarului sau a personalului calificat în timpul transportului pe mare, utilizarea TRACES, armonizarea procedurilor între statele membre, dar și implementarea Regulamentului 1/2005.

Transportul de animale vii este o temă prezentă în spațiul public care trezește mult interes și acest lucru pe bună dreptate. Discutăm de ființe vii și este normal să avem grijă ce se întâmplă cu aceste ființe pe durata transportului, dar discutăm și de componenta economică. În ceea ce privește partea economică, transportul animalelor vii reprezintă o activitate comercială importantă pentru fermierii europeni și mă bucur că lucrul acesta a fost înțeles și de colegii mei din Parlament. Transportul de animale vii către țările terțe va continua, însă trebuie să reținem că normele privind bunăstarea animalelor nu pot fi negociate și ele trebuie pe deplin respectate. Am încredere că aceste două proiecte reprezintă un instrument eficient ce va fi valorificat de către Comisia Europeană astfel încât să oferim cele mai bune soluții atât în avantajul fermierilor europeni, cât și din punct de vedere al respectării celor mai înalte standarde de bunăstare a animalelor.