Kelemen Hunor: „Rotativa e o greșeală fundamentală”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că rotativa funcției de premier reprezintă „o greșeală fundamentală” și atrage atenția că prezența UDMR în viitorul guvern va fi decisă în urma negocierilor.

„Rotativa propriu-zisă este o greșeală fundamentală, fiindcă a arătat ce se poate da din rotativă. Strategic, în 2022, 2023, 2024, rotativa a falimentat România. Premierul nu are autoritatea necesară, mai ales cum se apropie spre deadline-ul mandatului și, din acel moment, lucrurile se complică. Plus, e un mesaj destul de prost către societate.

Eu am spus că ar trebui să mergem pe o soluție simplă, politică, durează cât durează, fiindcă dacă măsurile care vor fi dureroase produc nemulțumiri sociale, la un moment dat trebuie să faci o schimbare. Eu am participat în guvernarea în care, sub comanda Fondului Monetar Internațional, dar într-o criză economică globală, noi am luat măsurile dure și necesare și nu am rezistat până la sfârșitul mandatului. Și acum probabil că un singur premier, cu un singur guvern, cu o singură formulă, nu o să ajungă până în 2028. Dar mergând pe rotativă de la bun început, este o greșeală strategică din punctul meu de vedere. Știu și colegii. Înainte să ies public, le-am spus lor. Dar când tu nu contezi în ecuația matematică, poți să-ți spui punctul de vedere și trebuie să-ți spui punctul de vedere, dar rămâi cu...”, a spus el, miercuri, la RFI, potrivit Agerpres.ro

Întrebat despre faptul că PSD refuză să intre în guvern fără rotativă, Kelemen Hunor a spus: „Sunt mult prea mic ca să dau un răspuns la această întrebare”.

Soluția agreată: Guvern politic, cu premier politic

El a precizat însă că soluția agreată este un guvern politic, cu premier politic, a cărui componență va fi stabilită după desemnarea și finalizarea negocierilor.

„După discuțiile de ieri, se conturează o structură a cabinetului, plus câteva instituții care trebuie votate în Parlament. Trebuie să mai lucrăm pe program. Acolo probabil că lucrurile o să meargă un pic mai repede, fiindcă în marea parte a capitolelor lucrurile sunt clare. (...) Pe partea fiscală încă, dacă pot să folosesc cuvântul, suntem în aer. Încă nu există nimic închis, sunt discuții în continuare. Putem spune cum vreți, că avem un deficit mare, că avem datorie mare - lucrurile arată urât. Și trebuie să găsești o soluție. Sunt mai multe variante. (...) Întrebarea rămâne dacă, într-adevăr, există o soluție să pui statul la o cură de slăbire, că avem un stat uriaș, gras și ineficient, sau doar te prefaci că îl pui la o cură de slăbire și rezolvi din taxe și din impozite și din tăiat venituri aici”, a adăugat Kelemen Hunor.

Președintele UDMR a subliniat că „nu are nicio îndoială” că din guvern va face parte și PSD, care, împreună cu PNL, va deține ministerele cele mai importante, „de forță, avizatoare”.

Dezvoltarea și Cultura, preluate de UDMR

„USR s-a securizat cu cele patru ministere. Noi (UDMR - n.red.) am lua Dezvoltare și Cultură, dar trebuie văzut dacă rămâne așa și dacă pe programul de guvernare și pe programul fiscal, reforme fiscale, ne vom înțelege. Asta, în acest moment, înseamnă că noi nu avem nicio influență asupra deciziilor majore, fiindcă se poate fără noi (...) Dar să fii decor nu este prea plăcut, pentru că decontezi și tu.

Vom decide cu colegii în urma negocierilor. (...) Dacă se poate fără noi... Noi am văzut în 2023. Și da, în politică asta este, nu e altruism deloc, nu e altceva decât aritmetică și guvern politic. Dincolo de aritmetică, ar însemna că găsești un echilibru, găsești o soluție echilibrată, fiecare să aibă un cuvânt de spus. Dar tu, când nu ai instrumente guvernamentale, doar ești decor, înseamnă că nu vei influența nimic, că nu ai cum, nu ai ministere avizatoare, nu ai ministere de forță și atunci, de fapt, ești acolo doar ca să fii. Oamenii sunt politicoși. Dacă vor să rămână așa, rămân, dacă nu, asta este, se poate și fără ei. Așa a fost și în 2023. Comportamentul este ca atare”, a detaliat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor: Fără o influență în guvern, sigur că ești decor

El susține că „acordul de guvernare trebuie să conțină foarte detaliat ce va face coaliția”, indiferent cum va arăta aceasta.

„Cu noi, fără noi, majoritar, minoritar, în acest moment, PSD, PNL, USR au o majoritate confortabilă. Aproape 60%. Deci, din acest punct de vedere, lucrurile sunt clare. Dacă venim și noi, este și mai confortabilă. În sensul că nu mai trebuie să vii la lucru, că noi suntem disciplinați și asigurăm votul necesar. Dar fără o influență în guvern, sigur că ești decor”, a mai declarat Kelemen Hunor.

Președintele UDMR a explicat că Ministerul de Finanțe va reveni PNL, așa cum a cerut viitorul premier, Ilie Bolojan

