Viorel Băltărețu, dincolo de politică (P)

Viorel Băltărețu, contracandidatul lui Boc la alegerile din 9 iunie, este unul dintre politicienii altfel. Intrat în Parlament în 2020, după mai bine de 20 de ani de antreprenoriat, candidează la Primăria Cluj-Napoca cu un plan clar și aplicat pentru dezvoltarea orașului.

Încă vă descrieți în primul rând ca antreprenor. De ce?

Pentru că asta sunt. Încă din facultate, am deschis prima mea firmă, de alpinism utilitar. M-am inspirat din hobby-ul meu de atunci, speologia. Uite, îi datorez multe speologiei: așa mi-am cunoscut soția și m-a inspirat și în prima mea încercare din antreprenoriat, o firmă de alpinism utilitar. Apoi, am fondat actuala companie, care a crescut odată cu familia mea.

Nu v-ați născut în Cluj, ci în București. Ce v-a convins să vă mutați aici?

Soția mea, Simona. Era studentă la Medicină aici, așa că m-am transferat de la Politehnica București la UTCN, în anul 3.

Cum ați luat decizia să intrați în politică?

Am participat la toate mișcările civice de la Revoluție încoace. După ce au crescut, mi-am dus inclusiv fiicele la proteste. Cred că e datoria fiecărui cetățean să se implice, să cunoască ce se întâmplă în politică.

Pentru că politica e totul. Ne afectează fiecare domeniu al vieții: de la cât stăm în trafic, la școlile în care ne sunt educați copiii, la locul de muncă și taxele pe care le plătim pe salariu, la cât de curată e strada pe care locuim, la cât de aproape de casă avem parcuri verzi.

Dar, în 2019, gemenele noastre au plecat la studii in străinătate. Și m-am speriat. Sunt și azi îngrijorat că nu vor reveni în țară. Au terminat facultatea și s-au angajat deja acolo.

De aceea, sunt super motivat să fac schimbările care să le convingă pe ele și pe ceilalți români plecați să revină în țară. Muncesc cât pot de mult, să le pot spune cu onestitate “România are viitor”.

Ați fost deputat de Cluj, aproape patru ani. Care sunt proiectele dumneavoastră cele mai importante în acești patru ani?

Pentru Cluj, cele mai importante sunt cele legate de infrastructură. M-am bătut cu lentoarea specifică autorităților: am insistat să accelereze proiectul centurii metropolitane, să susțină un proiect mai bun la Tăietura Turcului, să bugeteze Dx A 3 Tureni, iar, în cazul podului de la Turda, presiunile mele au făcut ca lucrarea să fie finalizată înainte de termen.

În plan legislativ, am reușit să oblig insituțiile publice să ofere opțiunea plății online a taxelor și impozitelor. Gata cu cozile la ghișee pentru plata impozitelor. Am proiecte de legi în circuitul legislativ care susțin antreprenorii, cum ar fi reducerea birocrației la începerea unei afaceri sau susținerea start-up-urilor.

De ce ar trebui să vă voteze clujenii?

În primul rând, pentru că sunt un om onest, nepătat de o carieră în politica “pe interes”. Apoi, pentru că vin cu un plan de soluții concrete și aplicabile rapid. Sunt inginer și antreprenor, exact ce are nevoie acum Clujul de la liderul lui.

Contracandidatul meu, dl Boc, e primar de 20 de ani. Și nu are niciun proiect mare care să-l recomande până acum. Dar Clujul are acum, mai mult decât oricând, nevoie de proiecte mari: centuri, centre educaționale în cartierele în care nu sunt, un sistem de parcări moderne, în cartiere și la intrările în oraș, o strategie concretă de smart city, care să le facă viața mai bună clujenilor, strategii pentru tinerii veniți în Cluj din alte părți ale țării, maternitate nouă pentru clujence.

Sabin Sărmaș e un Boc mai tânăr. Crescut în PNL, la umbra actualului primar. Nu și-a mai găsit loc în PNL-ul absorbit de PSD și încearcă să ne convingă că e altfel decât familia politică în care s-a născut și a crescut. Așchia nu sare departe de trunchi. Și, cu siguranță, nu în două - trei luni. Nu am încredere că va fi altfel decât familia sa politică.

Ce șanse aveți împotriva lui Boc?

David nu era considerat favorit înainte de lupta cu Goliath. Și totuți, l-a învins pe colos. La ultimele alegeri, doar 1 din 3 clujeni l-a votat pe Boc. Cele două treimi care au stat acasă nu sunt mulțumiți de el. Cu atât mai puțin acum, când Boc a trecut, ca tot PNL-ul, la PSD. Clujul a fost condus și până acum “în stil PSD”: un oraș înghesuit, blocat în trafic, fără școli noi în 20 de ani, cu aer perstilential. Din fericire, economic s-a dezvoltat, dar Primăria nu a ținut pasul cu orașul. Cu Boc, Clujul a stat pe loc în ultimii ani. Am încredere că clujenii nu vor preda Clujul în mâna PSD și vor vota cu singurul candidat care poate conduce mai bine Clujul în următorii ani.

Spuneți că acum Clujul are nevoie mai mult decât oricând de proiecte mari. Care sunt acestea, în viziunea dumneavoastră și ce soluții propuneți?

Da, problemele Clujului sunt cronice. Am ajuns în punctul în care ne fură ani din viață. De exemplu, stăm 20 de zile pe an (!) în trafic. Costul vieții e un stres care ne scurtează și el viața. Așa că am venit cu următoarele soluții:

- pentru traficul sufocant am propus: centură ocolitoare, parcări suplimentare și la intrările în oraș, benzi dedicate pentru transportul în comun (cu refacerea rutelor mijloacelor de transport în comun plecând de la nevoile actuale ale clujenilor), transport în comun în siguranță pentru școlari;

- școli, creșe si grădinițe în fiecare cartier, începând cu Bună Ziua și Borhanci;

- locuințe accesibile, prin construcția de noi cartiere, în paralel cu centurile de sud și nord și acordarea autorizațiilor de construcție în mod echitabil;

- aer curat, prin monitorizarea și înlăturarea surselor de poluare, dar și construcția de noi parcuri și păduri urbane;

- locuri de muncă noi, bine plătite pentru categorii profesionale cât mai diverse, prin construirea de parcuri industriale noi, care să atragă și alte companii în Cluj-Napoca.

- facilități de divertisment pentru localnici și turiști, începând cu aqua park și patinoar tot anul;

- susținerea mediul de afaceri local și construirea unui Centru Expozițional;

- smart city real, care să le facă viața mai ușoară clujenilor.

Publicat la comanda Partidului Uniunea Salvați România, CMF: 21240009

