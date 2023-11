Cum văd deputații PNL de Cluj posibila candidatură a lui Ciucă la prezidențiale

În opinia unor parlamentari clujeni, fostul premier Nicolae Ciucă ar fi o soluție pentru președinția României mai ales în contextul situației de securitate din regiune.

Deputații liberali clujeni comenteaz pe marginea posibilei candidaturi a lui Nicolae Ciucă la prezidențiale Foto Facebook Nicolae Ciucă

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, joi, referitor la o eventuală candidatură a sa la alegerile prezidenţiale, că dacă PNL îi va cere să candideze nu va putea să refuze, din moment ce a cerut partidului să meargă în alegeri pe cont propriu, adăugând că nu există încă o decizie.



Deputații PNL de Cluj Sorin Moldovan și Radu Moisin punctează ce anume l-ar recomanda pe Nicolae Ciucă să candideze la această funcție.

„Domnul Nicolae Ciucă a dovedit în perioada cât a fost premier că are calitățile necesare pentru o astfel de funcție. Modul în care a condus coaliția, mereu cu accentul pe găsirea soluțiilor în detrimentul declarațiilor politice a reprezentat un câștig pentru guvernare. Cred că Nicolae Ciucă ar fi o soluție pentru președinția României în contextul situației de securitate din regiune”, a declarat Sorin Moldovan, pentru monitorulcj.ro.

Pe de altă parte, deputatul liberal clujean Radu Moisin subliniază că PNL are menționat în statut faptul că președintele partidului va fi și candidatul la alegerile prezidențiale. „PNL este un partid care are menționat in statut faptul că președintele partidului este candidatul la alegerile prezidențiale. Prin urmare, noi membrii PNL, susținem acest demers și vom milita pentru el”, a subliniat Radu Moisin.

Argumentele lui Ciucă



Fostul premier a explicat exact în ce condiții ar putea candida la prezidențiale.

„După ce am discutat la Sinaia am stabilit clar că Partidul Naţional Liberal va avea propriul candidat la alegerile prezidenţiale. Ca atare, dacă Partidul Naţional Liberal îmi va cere să candidez, eu nu pot să mă duc în faţa partidului să le cer să ne asumăm să candidăm prin noi înşine şi dacă partidul îmi va cere, eu să zic nu”, a spus Ciucă, la RFI, întrebat dacă va candida la preşedinţia României.

Întrebat dacă el ar fi o locomotivă pentru PNL, Ciucă a spus: „Tocmai de aceea nu există o decizie, pentru că urmează să facem analize, să facem măsurători şi în funcţie de toate aceste date vom lua o decizie”.



