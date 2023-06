Eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Tișe: „E bine că s-a făcut, dar e corect doar dacă se aplică la toată lumea”

Eliminarea pensiilor specială ar fi corectă doar dacă se aplică tuturor categoriilor profesionale, este de părere președintele CJ Cluj, Alin Tișe.

Alin Tișe a fost senator în Parlamentul României în perioada 2012 – 2016. FOTO: Facebook/ Alin Tișe

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a vorbit într-o intervenție la un post local de radio despre eliminarea pensiilor speciale. Camera Deputaţilor şi Senatul au adoptat, luni, în şedinţă comună, proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor.

Șeful forului județean este de părere că eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor este dreaptă doar dacă toate categoriile profesionale vor avea pensiile speciale tăiate.

„Acum că s-a luat această decizie, sunt foarte curios dacă la oamenii țării cunosc exact câte persoane beneficiau de pensii speciale și care este cheltuiala pe care nu o mai face. Este un milion de lei pe lună. Asta este cheltuiala pe care statul nu mai face cu parlamentarii, practic s-a eliminat o cheltuială de 12 milioane de lei pe an. Este bine că s-a făcut asta, dar este corect doar dacă la toată lumea se aplică. Noi nu putem să ne atingem de drepturile câștigate deja de magistrați, procurori, judecători, polițiști și așa mai departe, inclusiv domnii judecători de la Curtea Constituțională, o parte din ei o au. Cu alte cuvinte, nu vom putea cu o lege să anulăm pensia pentru trecut, în sensul că ea trebuie să rămână, că va fi declarată neconstituțională, o să vedeți”, a afirmat Alin Tișe.

„Din impozit se poate regla”

Președintele CJ Cluj arată că plafonarea pensiilor la nivelul salariului din perioada de activitate profesională este o măsură „de bun simț” și care poate fi realizată ajustând nivelul de impozitare.

Ce se poate face este pentru viitor să eliminăm aceste pensii, și ca să rămână la un anumit plafon – ultimul salariu să îți fie pensia sau salariul pe ultimele pe trei luni – dar se merge pe principiul acesta, să nu ai pensie mai mare decât pe perioada în care ai lucrat. Dacă se va întâmpla asta, atunci probabil se va regla din impozitarea pe care o va face statul român, adică cei care vor avea pensie mai mare decât salariul, impozitarea va fi mai mare, iar cei care vor avea sub, vor avea pensie normală. Nu se poate tăia pensia pentru trecut pentru că ar fi neconstituțional. Nu poți să ai venituri mai mari în perioada în care nu muncești decât în perioada în care ai muncit. Numai în România se poate asta. Este o chestiune dincolo de bun simț, este o chestiune elementară. Din impozit se poate regla. Economia este minusculă, este făcută numai de ochii oamenilor, este o chestie ipocrită, de imagine, ca și cum din aceste pensii se acoperă tot golul. Nu”, a mai arătat Tișe.

De principiu consider că este o idee bună, fiecare să aibă pensie cât a contribuit, dar asta să se aplice la toate categoriile profesionale. De ce la unii da, la alții ba? (...) Deci, toate aceste pensii prin care o persoană primește mai mult decât a contribuit în timpul vieții trebuie reglate de Parlament, altfel rămâne o chestiune de ochii lumii - Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Se va interzicerea cumulului pensie-salariu

În ceea ce privește interzicerea cumulului pensie-salariu, președintele CJ Cluj a arătat că este drept ca cetățenilor să le fie interzis să muncească. În schimb, salariul ar putea fi impozitat suplimentar, astfel încât pensionarii care vor să continue să lucreze să se gândească de două ori dacă merită.

„Chiar eu am la cabinet la mine o persoană care are acest statut de pensionar și are și angajare. Eu cred că trebuie stabilit următorul lucru: nu poți să le interzici la oameni să muncească, chiar dacă s-au pensionat de tineri, nu poți să îi iei acest drept. Dacă omul decide să lucreze și primește și salariu, și pensie, atunci trebuie stabilită o impozitare la salariul pe care îl ia, așa încât omul să decidă dacă rămâne cu pensia sau rămâne cu salariul impozitat semnificativ, așa încât să fie nevoie să renunțe la una din cele două. Tot din impozitare poți să reglementezi.

Nu poți interzice unei persoane să muncească, e un drept constituțional. Dar poți să impozitezi al doilea venit de la stat destul de bine, încât omul să se gândească de două ori dacă merită sau nu. Atunci va renunța la un venit. Sunt oameni în magistratură care se pensionează la 48 de ani, el abia atunci atinge maturitatea în profesie, gândiți-vă cât timp ia să îl formezi. Nu poți să îi interzici să mai muncească. Eu sunt de aceeași părere, că la 48 de ani, un om este în deplinătatea forțelor intelectuale și a pregătirii profesionale. Eu de mult propun asta dar nimeni nu ascultă, ar fi mult mai simplu așa. De ce trebuie excluderea făcută așa, că nu mai ai voie să lucrezi?”, a arătat Alin Tișe.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: