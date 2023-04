Clujean, rănit din cauza unor lucrări neterminate la pubele subterane: „M-am trezit cu piciorul în groapa de 1 metru” Risc de accidentare pentru copii

Pe strada Ion Meșter din Mănăștur clujenii riscă să se accidenteze. Lângă un parc de copii se află un nou amplasament de pubele subterane care, însă, nu a fost finalizat și are împrejur gropi adânci.

Un clujean s-a accidentat din cauza lucrărilor neterminate la pubelele subterane de pe strada Ion Meșter / Foto: cititor monitorulcj.ro

Un cititor monitorulcj.ro ne-a semnalat o situație cu risc major de accidentare în cartierul Mănăștur. Clujeanul s-a accidentat când a mers să arunce gunoiul la noile pubele subterane, amplasate la intrare în Piața Ion Meșter.

Clujean, rănit din cauza unor lucrări neterminate la pubele subterane în Mănăștur / Foto: cititor monitorulcj.ro

Ce nu știa însă, înainte să arunce gunoiul, este că lucrările la acel amplasament nu sunt finalizate. El spune că zona nu a fost semnalizată în acest sens, iar oricine riscă să se accidenteze:

„Vreau să spun ce am pățit aseară în Mănăștur. Am vrut să fiu un cetățean civilizat și să arunc niște sticle de platisc la noile pubele argintii de pe strada Ion Meșter. În fața lor, sunt poziționate vechile pubele de plastic care parcă sunt puse strategic dintr-un oarecare motiv. În fine, m-am dus pe lângă ele și am vrut să deschid pubela pentru plastic și să arunc plasticul, dar în scurt timp mi-am dat seama de supriza care ne-a fost pregătită.

Pubelele vechi și amplasamentul nou / Foto: cititor monitorulcj.ro

M-am trezit în fund, cu un picior într-o groapă nesemnalizată care are o adâncime de cel puțin 1 metru și m-am accidentat. M-am accidentat destul de serios și am avut noroc că nu mi-am rupt piciorul. Probabil ar fi fost prea banal în Mănăștur să mergi să arunci gunoiul și gata. În Mănăștur trebuie să te călești, sa-ți rupi gâtul prima oară înainte să poți arunca gunoiul selectiv. Să pună un semn acolo sau să îngrădească până când termină treaba... Acolo practic încă este șantier nesemnalizat. Atenție! Risc de accidentare major!”, ne-a relatat un cititor.

Lucrări neterminate la pubele subterane / Foto: cititor monitorulcj.ro

Cei de la Biroul Mass-Media al Primăriei Cluj-Napoca ne-au informat că lucrările nu au fost finalizate în zonă. Ei spun că acestea au fost semnalizate:

„Vineri a fost făcută lucrarea. Nu este finalizată încă, motiv pentru care a și fost semnalizată. Urmează sa fie turnat betonul zilele următoare”, a declarat, pentru monitorulcj.ro, Mirela Bălan din cadrul Biroului Mass-Media al Primăriei Cluj-Napoca.

Lângă noile pubele de gunoi, după cum se vede și în fotografii, se află o bandă cu rolul de a semnaliza lucrările nefinalizate. Această bandă se află doar într-o parte a amplasamentului și pare să fie îndepărtată/ruptă.

Zona de aruncat gunoiul, situată lângă parcul de copii / Foto: cititor monitorulcj.ro

Având în vedere riscul mare de accidentare și faptul că amplasamentul se află în apropierea unui parc de copii, banda nu pare să fie o metodă suficient de bună pentru atenționarea populației. Cititorul care ne-a semnalat situația, care s-a accidentat, consideră că pubelele ar trebui îngrădite până la finalizarea lucrărilor.

