Grecia renunţă la restricţiile asociate COVID-19 pe durata sezonului turistic estival

Grecia a anunţat miercuri că restricţiile pandemice, precum purtarea măştilor în spaţii interioare şi certificatele COVID-19, vor fi ridicate pe toată perioada turistică estivală, autorităţile urmând să ia în considerare reintroducerea lor în septembrie.

Numărul cazurilor de contagiere cu coronavirus din Grecia a scăzut în ultimele săptămâni, autorităţile înregistrând marţi 15.000 de infectări şi 64 de decese. La o populaţie de 11 milioane, aproximativ 72% dintre locuitori sunt complet vaccinaţi.

Sezonul turistic estival, vital pentru Grecia, începe de obicei după Paştele ortodox, marcat anul acesta la 24 aprilie.



Grecia se aşteaptă la un număr mare de vizitatori în acest an, autorităţile estimând venituri ce ar putea atinge 80% din cele din 2019, un an record, înainte ca pandemia să frâneze călătoriile.



Ministrul Sănătăţii, Thanos Plevris, a declarat că decizia de a relaxa restricţiile a fost "bazată pe date epidemiologice şi sugestii din partea experţilor".



De la 1 mai până la 31 august, nu va mai fi necesară prezentarea certificatelor de vaccinare anti-COVID-19 sau de trecere prin boală pentru accesul în spaţii interioare sau deschise, cum ar fi restaurantele. Autorităţile iau de asemenea în considerare ridicarea cerinţei de prezentare a certificatul digital al UE privind COVID pentru a intra în această ţară.



În plus, purtarea măştilor în spaţii interioare nu va mai fi obligatorie de la 1 iunie, iar elevii se vor întoarce la cursuri după vacanţa de Paşte fără a mai fi nevoie să prezinte regulat teste negative.



Plevris a precizat că toate măsurile vor fi reevaluate în septembrie.



Grecia, una dintre cele mai populare destinaţii turistice din sudul Europei în sezonul estival, a atras peste 33 de milioane de vizitatori în 2019, majoritatea din Marea Britanie şi Germania. Industria turismului reprezintă aproximativ o cincime din economia elenă, iar una din cinci persoane este angajată în acest domeniu.

