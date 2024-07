Organizatorii Jocurilor Olimpice prezintă scuze pentru momentul controversat de la ceremonia de deschidere. „Nu am avut intenția de a arăta lipsă de respect”.

Organizatorii JO Paris 2024 se scuză pentru parodia cu travestiți a Cinei cea de Taină, afirmând că au dorit să ilustreze „toleranța” și „diversitatea”.

JO Paris 2024. Organizatorii se scuză pentru parodia cu travestiți a Cinei cea de Taină. „Dacă unii oameni s-au simţit ofensaţi, ne pare foarte rău”|The Olympic Games X

Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Paris au transmis, duminică, scuze creştinilor în urma reacţiilor critice stârnite de imaginea parodie LGBT a picturii Cina cea de Taină a lui Leonardo da Vinci prezentată vineri la ceremonia de deschidere, susţinând că aceasta a urmărit să ilustreze „toleranţa” şi „diversitatea”.

Respectiva imagine imită pictura cu ultima cină a lui Hristos, Cina cea de Taină, reprezentând apostolii în personaje travestite. Această reprezentare „include scene de luare în derâdere şi batjocorire a creştinismului”, a reacţionat Biserica Catolică franceză, printre numeroasele reacţii de protest în urma acelei apariţii la ceremonia de deschidere.

„Categoric nu am avut niciodată intenţia de a arăta lipsă de respect faţă de vreun grup religios”, a răspuns la o conferinţă de presă directoarea de comunicare a Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice, Anne Descamps, insistând că ceremonia de deschidere „a încercat să celebreze toleranţa comunităţii”.

Momentul din deschiderea JO 2024 a provocat controverse|Foto: The Olympic Games X

„Noi considerăm că această ambiţie a fost atinsă. Dacă unii oameni s-au simţit ofensaţi, ne pare foarte rău”, a adăugat ea.

De partea sa, directorul artistic al ceremoniei de deschidere, Thomas Jolly, a negat că s-ar fi inspirat din tabloul Cina cea de Taină.

„Nu de acolo m-am inspirat”, a susţinut acesta. „Nu veţi găsi niciodată la mine vreo intenţie de a batjocori, de a denigra, indiferent ce. Am dorit să fac o ceremonie care repară, care reconciliază (...) Noi am dorit să vorbim despre diversitate. Diversitatea înseamnă a fi împreună. Am dorit să includem pe toată lumea, doar atât”, a motivat directorul artistic.

Parisul găzduieşte Jocurile Olimpice de vară pentru a treia oară, după ediţiile din 1900 şi 1924. Jocurile Olimpice de la Paris se desfăşoară în perioada 26 iulie-11 august. În cele 19 zile ale competiţiei olimpice se vor desfăşura 329 de probe sportive.

