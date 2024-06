O nouă provocare pentru festivalieri. Sesiune de karaoke pentru un abonament pe viață la Electric Castle.

Electric Castle a lansat o nouă provocare pentru festivalieri. Aceștia trebuie să cânte în față la Iulius Mall Cluj pentru a câștiga un abonament pe viață la festival.

După ce organizatorii Electric Castle au oferit abonamente pe viață la festival celora care muls o vacă, alți 5 festivalieri au șansa să câștige un abonament pe viață și 5 bilete la ediția din acest an.

„Provocare Karaoke. Pe 1 iulie, de la 10:00 până la 22:00, mergeți la intrarea în Iulius Mall Cluj-Napoca și faceți cea mai bună performanță. Nu se aude nici un sunet, așa că faceți-l cringe. Urmați versurile care apar pe ecran la fiecare 3 minute. Înregistrați-vă, încărcați-o pe story folosind eticheta noastră și încercați să câștigați unul dintre cele 5 abonamente GA pentru EC10. Un câștigător norocos primește un abonament pe viață. Iată melodiile pe care le vei putea cânta:

Chase & Status - Baddadan

Delia - Otelu’ Galati

QOTSA - Make it with chu

BMTH - Can you feel my heart

REMA - Calm down

Sean Paul - Temperature”, au transmis organizatorii.

