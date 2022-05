UTCN a inaugurat noul sediu al Extensiei Universitare Bistrița

Luni, 23 mai, a fost inaugurat noul sediu al Extensiei Universitare Bistrița.

În prezența membrilor Consiliului de Administrație, ai Biroului Operativ al Senatului Universitar, a domnilor decani și reprezentanților celor două facultăți care derulează programe de studii la Bistrița, a reprezentanților autorităților locale, regionale și naționale și a colaboratorilor din rândul companiilor din zonă. Panglica inaugurală a fost tăiată de domnul Rector Prof.dr.ing. Vasile Țopa și de Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, domnul Emil Radu Moldovan.

În deschiderea festivității de inaugurare, domnul Rector a declarat:” Suntem împreună cu dumneavoastră, comunitatea din Bistrița din 1992 când s-a înființat aici o secție de subingineri. Apoi, vremurile au venit peste noi și au făcut ca această secție sa fie desființată, dar am revenit cu studii de licență cu specializările pe care le avem azi. În 2022, avem atât programe de licență cât și de masterat. Cred că predecesorii noștri și noi toți, am făcut un lucru extraordinar , în primul rând pentru comunitatea locală, pentru oamenii din acest județ și pentru ceea ce înseamnă educație de calitate. Nu este ușor pentru noi să susținem patru extensii în toate cele patru capitale de județ din Transilvania, dar o facem cu convingerea că acesta este drumul pe care trebuie să mergem. Niciodată nu a fost o nevoie mai mare de ingineri decât în vremurile pe care le trăim. În consecință, prin acest edificiu pe care îl introducem în circuitul de învățământ, am făcut un pas foarte mare împreună”.

Domnul Rector a mai menționat că UTCN face parte din Universitatea Europeană de Tehnologie EUt+ și toți studenții, indiferent că studiază la Cluj sau la Bistrița, vor beneficia de această oportunitate.

La rândul său, Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan, a subliniat :”Din toamna acestui an, studenții vor avea condiții europene. Este o cerere imensă de ingineri. Și noi avem nevoie și mediul privat are nevoie de ei. Deschiderea acestei extensii universitare sper că va rezolva o parte din lipsa majoră a inginerilor pe piață”.

Clădirea monument istoric situată în zona centrală a orașului, a fost modernizată cu fonduri europene în valoare de 10 094 888, 49 lei. Arhitectura clădirii este una deosebită, constructorul reușind să păstreze și să integreze elemente vechi, iar în unele părți au fost puse în valoare vechile ziduri de cărămidă. Au fost de asemenea recondiționate și puse în valoare, ușile și porțile interioare. Spațiile de învățământ sunt moderne, dotate cu echipamente care susțin pregătirea în cadrul programelor de studii pe care cele două facultăți ale UTCN, Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției și Facultatea de Inginerie Electrică, le derulează la Bistrița.