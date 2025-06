CFR te-ar duce la mare dar n-are... trenuri

CFR Călători nu are capacitate de transport la nivelul cererii pe programul Trenurile Soarelui.

CFR Călători nu are nici anul acesta material rulant la nivelul cererii pe programul Trenurile Soarelui, întrucât a mizat pe cele 12 rame noi pe care Alstom trebuia să le livreze şi care nu au venit.

„Punem la dispoziţie toată capacitatea de transport activă a CFR Călători. Nici anul trecut nu am avut ofertă la nivelul cererii, nici anul acesta nu vom avea ofertă la nivelul cererii. Am mizat foarte mult pe cele 12 rame Alstom. Avem trenuri cu vagoane noi modernizate prin PNRR şi o să le vedeţi. Din nefericire, nu avem ramele Alstom care am sperat şi trebuiau să vină de un an de zile şi nu au venit”, a declarat, joi, directorul general al companiei, Traian Preoteasa, la lansarea programului, scrie Agerpres.

Potrivit acestuia, producătorii şi reparatorii de material rulant interni „merg destul de bine”, dar şi aici se înregistrează „o sincopă” cu plăţile din PNRR. Până în prezent, s-au modernizat aproape 20 de vagoane şi opt locomotive, şase fiind livrate de Softronic şi două de Reloc.

„Din fericire, producătorii şi reparatorii interni merg destul de bine, dar este o sincopă şi aici cu plata de la PNRR. Sunt nişte probleme la Ministerul de Finanţe care sper să se deblocheze cât de curând. Ei (producătorii şi reparatorii – n.red.) au livrat şi locomotive şi vagoane. La ora asta sunt aproape 20. Din cele şapte tamponate la Constanţa, şase sunt în circulaţie. Mai este unul cu nişte măsurători. Sperăm să facem cât mai multe trenuri din PNRR. Avem o deficienţă pe care o să o constataţi acum, dar nu vreau să o completez cu altceva: bar-bistro-urile, un proiect foarte performant (…)din promisiunea noastră, până la jumătatea iunie – iulie, o să vină şi barul-bistro”, a dat asigurări Preoteasa.

În ceea ce priveşte destinaţia Mangalia, Traian Preoteasa a admis că problema lipsei aerului condiţionat în trenuri după ce acestea pleacă din Constanţa spre staţiuni va persista, întrucât linia este tot neelectrificată.

CFR Călători a lansat în data de 13/14 iunie 2025 programul estival de transport „Trenurile Soarelui”, ce se va desfăşura până la data de 6/7 septembrie 2025, perioadă în care turiştii vor avea la dispoziţie 54 de trenuri directe (32 suplimentare şi restul din programul obişnuit), ce vor asigura zilnic legătura dintre principalele oraşe din ţară şi staţiunile de la Marea Neagră.

Potrivit unui comunicat al companiei, regiunile ţării vor fi conectate timp de trei luni cu destinaţiile de vacanţă cele mai căutate de pe litoralul românesc, CFR Călători oferind tuturor posibilitatea de a călători cu cele 32 de trenuri suplimentare directe (16 dus /16 întors) dinspre Oradea, Arad, Deva, Craiova, Timişoara Nord, Reşiţa Nord, Satu Mare, Baia Mare, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Braşov, Suceava, Iaşi, Galaţi, Bucureşti Nord.

Preţul pentru o călătorie cu loc rezervat Cluj-Napoca– Constanţa, fără reduceri, la casa a II-a, costă 206 lei la tren IR şi 225 lei la tren IC.

