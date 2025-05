Șeful Consiliului Concurenței, despre eliminarea subvenţiilor la energie: „Eu sunt mai preocupat de firme. Trebuie să ajutăm marii consumatori, nu pe cei mici”

Schema de plafonare a prețurilor la energie expiră la 30 iunie 2025. Șeful Consiliului Concurenței propune susținerea marilor consumatori. „Să venim cu ceva ce seamănă a ajutor de stat”, spune Bogdan Chirițoiu.

Marii consumatori de energie trebuie ajutaţi după eliminarea subvenţiilor la energie şi cred că trebuie să venim cu ceva ce arată a ajutor de stat, este de părere preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.

„Toți am vrea să cumpărăm totul foarte ieftin, dar nici n-o să poată statul să subvenționeze. Și energia costă și nu poate să o subvenționeze la toată lumea. Eu recunosc că sunt mai preocupat de firme. Trebuie să ajutăm marii consumatori, nu pe cei mici, adică nu faptul că sunt firme mari sau mici contează, ci cât de mult reprezintă costul electricității în totalul costurilor. Dacă ești un cabinet stomatologic, probabil că nu e atât de important costul electricității. E adevărat că freza merge cu curent electric și trebuie să ții lumina aprinsă ca să vezi ce are pacientul, dar dacă ești (fostul - n. red.) Sidex sau Alro, acolo contează foarte mult costurile electricității”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, pentru Agerpres.ro

Măsura de plafonare a prețurilor la energie și gaze a fost extinsă după 1 aprilie 2025, însă potrivit unui nou model.

Până la 30 iunie 2025, toți clienții beneficiază de plafonarea prețului energiei electrice. Pentru gazele naturale, măsura plafonării se aplică până la 31 martie 2026.

„Pe zona aia, dacă vrem să ne păstrăm companiile în țară, să plătească taxe, să plătească salarii, acolo cred că trebuie să găsim o soluție. Deci, cu toată simpatia pentru consumatori, dintre care fac și eu parte, de acord pe cei mai săraci să-i ajutăm, dar să ajutăm și marii consumatori de energie”, a declarat Bogdan Chirițoiu, conform sursei citate.

Din ianuarie 2023, toți clienții casnici beneficiază de plafonarea prețului energiei electrice, conform OUG 27/2022.

În prezent, prețurile energiei electrice achitate de consumatorii casnici sunt plafonate:

*0,6740 lei/kWh cu TVA inclus – pentru consumatorii casnici care în ultimele 2 luni au ales să-și schimbe furnizorul și consumă până în 100 kWh/lună;

*0,68 lei/kWh cu TVA inclus – pentru consumatorii casnici care nu și-au schimbat furnizorul de energie electrică și consumă până în 100 kWh/lună;

*0,80 lei/kWh cu TVA inclus – pentru consumatorii casnici care nu și-au schimbat furnizorul de energie electrică și consumă între 100-255 kWh/lună;

*circa 1,28 Lei/kWh cu TVA inclus – pentru consumatorii casnici care nu și-au schimbat furnizorul de energie electrică și consumă peste 255 kWh/lună.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat că Guvernul pregătește un sistem prin care persoanele vulnerabile vor primi compensații financiare directe pentru cheltuielile cu energia electrică după data de 1 iulie 2025. În același timp, Burduja susținea că românii pot beneficia de „prețuri corecte” prin piața concurențială.

„Guvernul României pregătește un sistem prin care persoanele vulnerabile vor primi compensații financiare directe pentru cheltuielile cu energia electrică. Se are în vedere un sprijin lunar, acordat în funcție de venituri, componența gospodăriei și alte criterii obiective. Nimeni nu va fi lăsat în urmă. În același timp, românii pot beneficia deja de prețuri corecte prin piața concurențială. ANRE pune la dispoziția tuturor un comparator de oferte, care îi ajută pe consumatori să aleagă cele mai bune opțiuni”, susținea ministrul Energiei la finalul lunii trecute.

Foto: Depositphotos.com

