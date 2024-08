Nou la Iulius Mall Cluj-Napoca: a fost montat unul dintre cele mai mari ecrane LED din Europa (P)

Iulius Mall Cluj a upgradat intrarea principală prin instalarea uneia dintre cele mai mari faţade media din Europa, ca parte a unui parteneriat mai amplu Samsung – IULIUS, care le oferă chiriașilor din cele șapte proiecte de retail ocazia de a se promova în condiții de vizibilitate ridicată, cu o expunere la peste 70 de milioane de clienți anual.

„Locaţia în care am amplasat noul ecran de 203 mp este strategică, având 14,5 milioane de vizite într-un an şi peste 12.700 de clienţi în medie, într-o zi obişnuită, doar pe această intrare. Mai mult, în perioadele în care găzduim evenimente de anvergură în Iulius Parc, precum Street Food Festival, atunci când avem staţia de transport către Electric Castle sau punctul de ridicare a brăţărilor pentru festivalul UNTOLD, înregistrăm o creştere a traficului de 33%. Tocmai de aceea, proiectul a reprezentat o etapă importantă a parteneriatului cu Samsung, demarat în 2019, prin care ne dorim să avem posibilitatea de a comunica contextual, îmbunătăţind experienţa de shopping a clienţilor”, a declarat Bogdan Bălteanu, Head of Media Sales IULIUS.

„Proiectul nostru cu IULIUS este doar unul dintre numeroasele exemple în care soluțiile de afișare digitală Samsung transformă și modernizează spațiile comerciale. Prin intermediul soluțiilor de afișare digitală, retalierii pot oferi cumpărătorilor experiențe personalizate, interactive și eficiente, pot administra centralizat conținut, actualizându-l în timp real, și pot analiza date esențiale pentru comunicări cât mai relevante. Acest proiect ilustrează viziunea companiei în ceea ce priveste piața de Digital Out of Home, deoarece consumatorul devine parte a unei experiențe vizuale extraordinare încă de la intrarea în centrul comercial, oferindu-i acestuia o imersie în conținutul digital al ecranului”, declară Falvius Istrate din partea Samsung Electronics Romania .

Rețeaua digitală media Samsung va fi extinsă în proiectele companiei IULIUS până la sfârșitului anului, la 384 de ecrane cu suprafața totală de 1.400 mp, față de 183 de ecrane și 789 mp, în prezent. În formatul actual, se derulează lunar peste 200 de campanii pentru clienţii de retail pe care IULIUS îi are în reţeaua naţională Iulius Mall şi în cele două ansambluri mixed-use, Palas Iaşi şi Iulius Town Timişoara.

Consum redus de energie

Noul ecran LED outdoor Samsung instalat la Cluj-Napoca a fost conceput pentru a funcționa în orice scenariu. Cu o luminozitate constant ridicată, acesta este soluția ideală pentru a oferi, clar și strălucitor, experiențe vizuale de neegalat, fiind adaptat să funcționeze în orice condiții meteorologice. Datorită componentelor eficiente energetic, ecranul rulează la mai puțin de 700 W/mp, reducând, astfel, consumul de energie cu până la 25% în raport cu modelele Samsung anterioare.

„Marketingul se îndreaptă accelerat spre digitalizare și personalizare avansată. Tendința clienților noștri este de a avea tot mai multe campanii tactice, de scurtă durată, iar posibilitatea de a schimba conținutul sau de a rula spoturi alternative reprezintă avantaje competitive esenţiale. Am observat în ultimii ani tendinţa brandurilor de a aloca resurse semnificative pentru realizarea unor materiale informative menite să educe și să influențeze deciziile de cumpărare. Prin integrarea noilor soluții digitale, reuşim să oferim posibilităţi de promovare aliniate la tendinţele internaţionale, reinventând, pe de-o parte, experiența de shopping a clienților și, pe de altă parte, oferind brandurilor suport vizual excepțional pentru implementarea unor proiecte memorabile”, a spus Bogdan Bălteanu.

IULIUS este compania de real estate cu cea mai extinsă rețea digitală indoor, asigurând expunerea mesajelor către un public variat datorită conceptului mixed-use al proiectelor, care integrează funcțiuni office, retail şi de entertainment. Astfel, publicul este format din clienții mallurilor, angajații din clădirile de birouri și vizitatorii care vin să se relaxeze în proiectele create de companie la Iași, Cluj-Napoca, Timișoara şi Suceava.