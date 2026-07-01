Toate drumurile artei duc la Cluj. Centenarul UAD vine cu expoziții ale absolvenților, evaluări gratuite de picturi și prezentare fashion

După TIFF și Opera Aperta, UAD Cluj completează tridentul culturii și organizează un eveniment special la 100 de ani de existență a universității.

Conferință de presă UAD in the City, 1 iulie 2026. De la stânga la dreapta: asist. univ. drd. Kiss Gyöngyvér; prorector UAD Cluj - conf. univ. dr. Anamaria Tomiuc; prorector UAD Cluj - prof. univ. dr. habil. Radu Pulbere; rector UAD Cluj - prof. univ. dr. Liviu-Florian Ștefan; conf. univ. dr. Mihaela Gorcea; conf. univ. dr. Adrian Rauca, prof. univ. dr. habil. Vlad Țoca, conf. univ. dr. Kallo Agela | Foto: monitorulcj.ro

La aniversarea a 100 de ani de existență, Universitatea de Artă și Design (UAD) din Cluj-Napoca organizează un evenimet pe măsură, UAD in the City.

Prin acest eveniment, UAD își propune să aducă arta tinerilor artiști profesioniști mai aproape de comunitate prin prezentarea activității tuturor departamentelor și specializărilor universității clujene.

UAD in the City se va desfășura în perioada 2 - 5 iulie 2026 în Piața Unirii din Cluj-Napoca și care marchează debutul unor serii de evenimente majore înscrise în calendarul programului Centenar UAD - O sută de ani de învățământ superior artistic la Cluj, precum:

Expoziția de pe Bulevardul Eroilor - UAD 100. O sută de ani de învățământ superior artistic la Cluj (2 - 19 iulie 2026),

Reuniunea Consiliului Național al Rectorilor (2 - 5 iulie 2026),

UAD Fashion (3 iulie 2026),

Expoziția Absolvenților UAD 2026 (CREIC / 4 - 12 iulie 2026)

Rectorul UAD Cluj, prof. univ. dr. Liviu Florian Ștefan, a spus că, în ciuda provocărilor pe care le-a adus anul 2026, evenimentul vine cu noutăți față de ce obișnuia să organizeze UAD în ultimii ani.

UAD completează tridentul culturii în Piața Unirii din Cluj

„Noi ne deschidem în fața comunității cu ce avem și cu ce putem să facem în miniatură. E un mesaj către întreaga comunitate să știe ce este cu Universitatea de Artă, câte putem face. Este momentul să ne arătăm. Trebuie să vedem cum ne iese această ediție. E o provocare să vedem cum interacționăm cu publicul. Noi am preluat parțial de la TIFF și Opera Aperta structura din Piața Unirii. Noi suntem ceea ce lipsește. Ar fi minunat să rămână acest trident anual de cultură, nu doar de divertisment. Ar căpăta o unicitate evenimentul nostru și ar fi un avantaj această serie legată: TIFF, Opera Aperta și UAD in the City”, a declarat Florian Ștefan, rectorul UAD, miercuri, 1 iulie 2026, în cadrul unei conferințe de presă.

Rector UAD Cluj, prof. univ. dr. Liviu Florian Ștefan, miercuri, 1 iulie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

Față de ultimii ani când UAD Cluj invita publicul să viziteze expozițiile absolvenților, acum, prin intermediul UAD in the City, școala de artă clujeană vine mai aproape de comunitate oferind publicului o gamă largă de manifestări de promovare a activității studenților Facultății de Arte Plastice, respectiv a celei de Arte Decorative și Design din cadrul UAD.

În perioada 2-5 iulie 2026, publicul este așteptat în Piața Unirii din Cluj-Napoca. Oamenii vor putea participa la evenimente care îmbină teoria cu practica.

Clujenii, implicați în procesul de creație

Vor fi organizate expoziții, mese rotunde cu tematică conectată cu preocupările tinerilor artiști contemporani, workshop-uri care îi vor solicita pe vizitatori să colaboreze și să intervină în procesul de creație ce devine, astfel, un bun al comunității.

Expoziția Absolvenților 2026 (ajunsă la cea de-a XXVI-a ediție) a devenit deja o tradiție la UAD, absolvenții de la nivel licență și masterat își vor putea prezenta lucrările de artă la CREIC - Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative din Cluj-Napoca. Locația are capacitatea de a evidenția ineditul și originalitatea celui mai mare eveniment de acest gen din țară. Vernisajul va avea loc sâmbătă, 4 iulie 2026, de la ora 18.00.

Eveniment etalon pentru Cluj-Napoca, dar și la nivel regional și național, Expoziția Absolvenților UAD Cluj-Napoca marchează sărbătoarea finalizării studiilor unei noi generații de absolvenți ai UAD Cluj-Napoca oferindu-le șansa de a se reprezenta și de a fi vizibili în cadrul celei mai importante manifestări artistice universitare.

Publicul va putea vedea lucrările de diplomă ale tinerilor artiști, realizate în tehnici diferite, specifice specializărilor din cadrul departamentelor UAD Cluj-Napoca, în medii tradiționale sau inovatoare, care îmbină arta și tehnologia, opere axate pe concepte și problematici actuale precum protecția mediului, sustenabilitatea, dar și pe teme care preocupă tânăra generație:

condiția sinelui și a singurătății

feminismul

subconștientul și memoria

peisajul urban și fragilitatea umană în era tehnologică etc

Evaluare gratuită a picturilor clujenilor

În cadrul UAD in the City, în Piața Unirii va avea loc și un workshop propus de Departamentul de Conservare-Restaurare care va oferi clujenilor doritori (în funcție de programare la numărul de mobil 0767.178.018 - lect. univ. dr. Irina Crețeanu) consultanță gratuită in situ cu privire la starea de conservare a lucrărilor de artă (pictură) aflate în proprietatea acestora.

„Este un laborator mobil de investigații și expertize opere de artă. Ne-am limitat la pictură, diverse tehnici, dimensiuni, pe diferite suporturi. Publicul clujean poate să vină cu diverse lucrări de cultură și să beneficieze de o serie de investigații, expertiză în ceea ce privește starea de conservare a lucrării. Este un proiect inedit. Nu am mai avut așa ceva. Este un serviciu care, de obicei, implică niște costuri financiare sau niște specialiști. E o modalitate de a educa publicul clujean. Sunt foarte mulți colecționari în Cluj care investesc în artă”, a declarat conf. univ. dr. Adrian Rauca, director Departament de Conservare-Restaurare UAD Cluj.

Conf. univ. dr. Adrian Rauca - director Departament Conservare-Restaurare la UAD Cluj, miercuri, 1 iulie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

În cadrul UAD in the City va fi organizat și UAD Fashion, în 3 iulie 2026, dedicat absolvenților Departamentului Modă-Design vestimentar.

În cadrul evenimentului UAD Fashion vor fi prezentate zeci de colecții-capsulă semnate de absolvenți ai Departamentului Modă-Design vestimentar. Vof fi prezentate 36 de colecții. Manifestarea se va încheia cu prezentarea de modă a invitatei de onoare, Irina Schrotter, ale cărei echipe de creație includ, de asemenea, absolvenți ai UAD.

Prin acest defileu, UAD Fashion aduce în prim-plan realizările noii generații de designeri și evidențiază contribuția semnificativă pe care școala de modă din Cluj-Napoca a avut-o și continuă să o aibă în dezvoltarea industriilor creative din România. Evenimentul se desfășoară cu circuit închis, accesul fiind permis exclusiv pe bază de invitație.

Expoziția UAD 100

O componentă importantă a evenimentului o reprezintă și expoziția UAD 100. O sută de ani de învățământ superior artistic la Cluj.

În anul 1926 ani se inaugura, la Cluj, prima Școală de Arte Frumoase a orașului, care a transformat Clujul într-un centru de pregătire artistică pentru tinerii din zona Transilvaniei.

O sută de ani mai târziu clujeni sunt invitați să redescopere modul în care s-a metamorfozat, de-a lungul timpului, învățământul artistic care a contribuit la transformarea Clujului într-un important centru de artă.

Prin intermediul aceastei expoziție va fi rememorată scurta existență a Școlii de Arte Frumoase din perioada interbelică, înființarea în anul 1950 a Institutului de Arte Plastice „Ion Andreescu” în vremurile dificile ale regimului comunist din România, iar, apoi, în 2001, în actuala Universitate de Artă și Design în Cluj-Napoca.

Această privire în trecut dezvăluie baza pe care s-au format și consolidat actualele specializări ale UAD.

Totodată, reuniunea Consiliului Național al Rectorilor (2-5 iulie 2026) va fi parte integrantă a acestui program de început de iulie, prin intermediul căruia va fi celebrată excelența în artă și în educația superioară artistică. Evenimentul se va desfășura cu circuit închis.

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