Concert extraordinar de muzică sacră barocă la Cluj-Napoca. Händel și Bach, în interpretarea Corului Filarmonicii „Transilvania”.

În data de 11 iunie 2025, de la ora 19:00, Biserica Evanghelică-Luterană din Cluj-Napoca va deveni spațiul unui eveniment muzical de excepție: un concert pentru cor și orgă, dedicat muzicii sacre baroce.

Concertul va avea loc în Biserica Evanghelică-Luterană | Foto: visitcluj.ro

Miercuri, 11 iunie 2025, de la ora 19:00, Biserica Evanghelică-Luterană din Cluj-Napoca (Bd. 21 Decembrie nr. 1) va găzdui un concert remarcabil dedicat muzicii sacre baroce, în interpretarea Corului Filarmonicii de Stat „Transilvania”.

Dirijorul Cornel Groza și solistul Nicolae Moldoveanu vor propune publicului o călătorie sonoră prin capodoperele a doi titani ai muzicii europene: Georg Frideric Händel și Johann Sebastian Bach.

Programul serii se deschide cu Voluntary nr. 6 în Do major, o piesă atribuită lui Händel, menită să evoce solemnitatea actului liturgic, și continuă cu celebrul imn de încoronare Let thy hand be strengthened, HWV 259 — parte din suita de lucrări compuse de Händel pentru încoronarea regelui George al II-lea în 1727. Această lucrare reflectă amploarea și forța stilului festiv specific compozitorului.

Partea centrală a concertului este dedicată operei pentru orgă a lui Johann Sebastian Bach, cu accent pe piesele din Das Orgel-Büchlein, o colecție cu profunde valențe teologice și pedagogice. Coralele alese — precum Christus, der uns selig macht, O Mensch, bewein’ dein’ Sünde gross sau Christ lag in Todesbanden — trasează o arcă liturgică și emoțională de la Patimi, la Înviere și recunoștință, evidențiind intensitatea spirituală și subtilitatea muzicală a creației bachiene.

Publicul va putea asculta și două dintre cele mai spectaculoase lucrări pentru orgă din repertoriul lui Bach: Fantezia în Sol major, BWV 572 — o piesă liberă și exuberantă — și Toccata și fuga Dorică, BWV 538, o bijuterie a contrapunctului și virtuozității instrumentale.

Concertul se încheie cu motetul pentru cor dublu Singet dem Herrn ein neues Lied, BWV 225, o lucrare amplă, plină de energie și rafinament, ce reprezintă un adevărat tur de forță pentru ansamblul coral și un exemplu elocvent al măiestriei polifonice a lui Bach.

Evenimentul promite o seară de muzică rafinată, în care emoția credinței și profunzimea expresiei artistice se vor împleti în mod memorabil. Un concert de neratat pentru iubitorii de muzică barocă, dar și pentru toți cei care doresc să se conecteze, prin sunet, la dimensiunea spirituală a artei.

