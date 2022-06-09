Anunțuri
Invitație la evenimentul anual al Asociației GAL VALEA SOMEȘULUI – EDIȚIA a VIII-a
ÎN DATA DE 15.06.2022 ÎNCEPÂND CU ORA 10.00 ÎN COMUNA GÂLGĂU,
LA CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ, VA AVEA LOC EVENIMENTUL ANUAL AL ASOCIAȚIEI GAL VALEA SOMEȘULUI – EDIȚIA A VIII-A !
ÎN CADRUL ACESTUIA SE VOR PREZENTA ACTIVITATEA ASOCIAȚIEI ȘI PRODUSELE PRODUCĂTORILOR LOCALI DIN TERITORIUL GAL VALEA SOMEȘULUI !
BUNA DISPOZIȚIE VA FI ASIGURATĂ DE FELIX GĂLAN ȘI SOMEȘ ORCHESTRA, IAR SONORIZAREA DE MILU EVENTS – DJ MILU!
VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!
PREȘEDINTE GAL VALEA SOMEȘULUI,
ILIEȘ REMUS IONUȚ