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Invitație la evenimentul anual al Asociației GAL VALEA SOMEȘULUI – EDIȚIA a VIII-a

ÎN DATA DE 15.06.2022  ÎNCEPÂND CU ORA 10.00 ÎN COMUNA GÂLGĂU,

LA  CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ, VA AVEA LOC EVENIMENTUL ANUAL AL ASOCIAȚIEI  GAL VALEA SOMEȘULUI – EDIȚIA A VIII-A !


ÎN CADRUL ACESTUIA SE VOR PREZENTA ACTIVITATEA ASOCIAȚIEI ȘI PRODUSELE PRODUCĂTORILOR LOCALI DIN TERITORIUL GAL VALEA SOMEȘULUI !

 


BUNA DISPOZIȚIE VA FI ASIGURATĂ DE FELIX GĂLAN ȘI SOMEȘ ORCHESTRA, IAR SONORIZAREA DE MILU EVENTS – DJ MILU!

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!


 

PREȘEDINTE GAL VALEA SOMEȘULUI,


ILIEȘ REMUS IONUȚ

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