Încep lucrările pe Eroilor, viitoarea „stradă smart” din Florești. Apar: o bandă auto suplimentară, piste de biciclete și trotuare

Lucrările la strada Eroilor din Florești vor fi reluate în curând. Va fi prima stradă smart din comună, cu piste de biciclete, trotuare și o bandă auto în plus față de numărul prevăzut inițial în proiect.

Așa va arăta strada Eroilor după finalizare. FOTO: Captură ecran prezentare proiect în cadrul Consiliului Local Florești

Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a dezvăluit că Primăria va preda amplasamentul către constructor joi, urmând ca, în cel mai scurt timp posibil, să se reia lucrările la această arteră de circulație. Contractul pentru demararea lucrărilor a fost semnat săptămâna trecută.

Strada Eroilor va fi prima „stradă smart” a comunei, a mai arătat Bogdan Pivariu, cu piste de biciclete și trotuare.

„Am derulat o primă licitație unde am avut un participant care nu a depus ofertă și atunci am fost nevoiți să ajustăm prețurile, a fost și acea perioadă a scumpirii materialelor de construcție într-un timp foarte scurt. Am ajustat prețurile, am reluat licitația și am reușit să semnăm contractul.

Chiar săptămâna trecută am semnat contractul pentru demararea lucrărilor la această stradă, Eroilor, care dorim să fie prima stradă smart din Florești. Pentru ziua de joi am invitat rețeliștii, dirigintele de șantier, constructorul și pe toți cei implicați pentru a preda amplasamentul și pentru a demara lucrările într-un timp cât mai scurt pe acel tronson. Am făcut toate diligențele ca lucrările să înceapă într-un timp cât mai scurt. Va fi o perioadă de disconfort pentru cetățenii care folosesc această arteră, care sunt foarte numeroși, dar nu avem de ales, trebuie să intervenim pe infrastructură. Cu cât mai repede, cu atât mai bine”, a declarat Bogdan Pivariu, la un post local de radio.

O bandă auto suplimentară

O noutate adusă proiectului este amenajarea unei noi benzi de circulație auto suplimentare, care va contribui la fluidizarea traficului.

„Este un proiect important, care va schimba toată logica deplasării, inclusiv înspre și dinspre Florești, o arteră care va deveni un bulevard smart, va avea piste de biciclete, trotuare, va avea o bandă în plus față de proiectul existent. Vreau să menționez că durata mare pentru atribuirea contractelor a fost cauzată și de acea bandă în plus, pentru că, fiind vorba și de fonduri guvernamentale, eram constrânși să stăm în aceeași ampriză, nu puteam să lățim mai mult decât era în proiectul inițial. Cei de la polție, de la siguranța circulației ne-au relatat că este necesar să punem încă o bandă ca să nu se creeze ambuteiaje în cazul în care trebuie să treacă o mașină de pompieri, o ambulanță, lucru pe care l-am adus la cunoștiința celor de la Minister. Acolo am avut o deschidere și o colaborare bună, facilă, în care ne-au permis să schimbăm acest proiect, să punem o bandă în plus. Sigur că mi-ar fi plăcut să punem mai mult, dar atât se paote în ampriza existentă. Ulterior demarării acestor proceduri, pentru a reuși să adăugăm încă o bandă, am trecut la expertiza lucrărilor făcute pentru a ne face o idee despre lucrările pe care trebuie să le scoatem la licitație”, a arătat edilul.

Lucrările vor dura 7 luni

Lucrările sunt finanțate din bugetul local și PNDL. Potrivit anunțului de licitație, lucrările sunt estimate la 10 milioane de lei.

Asocierea de firme care va desfășura lucrările este formată din Lukacom Invest SRL (Leader) și Wizland Construct.

Termenul de execuție a lucrărilor este de șapte luni.

Lucrările pe strada Eroilor, începute inițial în 2019, au fost oprite după ce societatea de Construcții Napoca SA, firma care trebuia să se ocupe de proiect, a anunțat la începutul lui 2021 că a reziliat contractul cu Primăria Florești pentru modernizarea străzii.

După ce primarul Floreștiului, Bogdan Pivariu, a criticat în repetate rânduri ritmul lent în care lucrările la strada Eroilor se desfășoară, directorul societății a acuzat primăria că a refuzat să participe la dialog pentru deblocarea situației, că administrația a sfidat obligațiile sale contractuale, arătând că societatea nu a putut continua lucrările din motive obiective.

