Performanță impresionantă pentru echipa de robotică a Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca la Campionatul European FIRST Tech Challenge 2026

Elevii din echipa de robotică a Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca au obținut un rezultat remarcabil la Campionatul European FIRST Tech Challenge 2026.

Parcurs remarcabil pentru elevii din echipa de robotică a Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca la Campionatul European FIRST Tech Challenge 2026 | Foto: Consiliul Județean Cluj

Elevii din echipa de robotică PrimeTech a Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca, susțiunuți de Consiliul Județean Cluj, au obținut rezultate remarcabile la Campionatul European FIRST Tech Challenge 2026, desfășurat la Eindhoven, în Olanda.

Calificată în această competiție ca urmare a performanței remarcabile obținute la Campionatul Național desfășurat la București, echipa de liceeni clujeni și-a demonstrat din plin valoarea și aptitudinile, zilele trecute, și în afara țării.

Intrați într-o competiție care a reunit peste 100 de echipe din întreaga lume, tinerii clujeni au demonstrat creativitate și spirit competitiv, reușind să încheie faza meciurilor de calificare cu un parcurs perfect – 8 victorii din 8 meciuri – și să ocupe locul 3 în Divizia Escher.

Rezultate remarcabile obținute de elevii din echipa de robotică a Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca

Elevii din echipa de robotică a Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca au obținut rezultate remarcabile la Campionatul European FIRST Tech Challenge 2026 | Foto: Consiliul Județean Cluj

Ulterior, în urma evoluțiilor foarte bune din fazele eliminatorii, echipa PrimeTech a terminat competiția pe un excelent loc 5 la nivel european, cu un bilanț de 11 victorii în 13 meciuri.

„Suntem extrem de mândri de performanța acestor tineri excepționali, care au reprezentat cu cinste Clujul și România pe scena europeană. Sprijinul financiar acordat de Consiliul Județean Cluj a avut ca scop tocmai crearea condițiilor necesare pentru ca acești elevi să își poată valorifica potențialul într-o competiție de asemenea anvergură. Îi felicităm pentru ambiție și pentru modul în care au promovat imaginea județului Cluj”, a spus președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Elevii din echipa de robotică a Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca | Foto: Consiliul Județean Cluj

Elevi susținuți de Consiliul Județean Cluj

Participarea echipei clujene la această importantă competiție europeană a fost sprijinită financiar de Consiliul Județean Cluj, care a alocat suma de 113.000 de lei pentru acoperirea costurilor necesare deplasării și participării la concurs.

„Rezultatul obținut confirmă valoarea școlii clujene și capacitatea elevilor din județ de a performa la cel mai înalt nivel în domenii tech, de viitor, precum robotica și programarea”, se mai arată în comunicatul Consiliului Județean.

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