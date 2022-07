Lucrările la parcul de la Teatru, 62% finalizate, dar există critici. Boc: „Înainte ziceau că e mocirlă, dar nici acum nu e bine”

Stadiul lucrărilor de la parcul din spatele Teatrului din Cluj-Napoca este de 62%, însă clujenii se plâng de proiect. Primarul Emil Boc spune că nu ar trebui să existe comentarii pentru că oamenii au avut timp să își spună părerile înainte de începerea lucrărilor.

Lucrările la parcul de la Teatru, 62% finalizate, dar există critici / Foto: Facebook - SC K&K studio de proiectare SRL

Clujenii critică lucrările de la parcul de lângă Teatru, Parcul Ștefan cel Mare, pentru că s-ar folosi prea multă piatră.

Când a fost întrebat despre acest lucru, primarul i-a judecat pe cei care comentează acum, dar nu au spus nimic înainte.

Emil Boc a evidențiat în timpul unei emisiuni radio faptul că clujenii au destule ocazii să își spună părerile despre proiectele din municipiu înainte de implementarea acestora și că ar trebui să o facă atunci:

„Cei care doriți să comentați, aveți timpul și momentul de comentare cu privire la un proiect. Proiectul este prima dată anunțat public de către Primărie, după aceea se discută în comisia de urbanism, după care se pune în dezbatere publică pentru pregătirea ședinței de Consiliu Local. Deci trei etape. Uneori chiar a patra cu dezbatere la Centrul de Imaginație Civică de la Casino ca să prezentăm proiectele publice.

După aia dezbatere în Consiliu Local unde se votează proiectul, cu toate aceste lucruri. Oameni buni, dacă e ceva de spus, vă rog să spuneți înainte pentru că așa e ușor să comentezi de pe margine când proiectul e în fază de implementare și a fost câștigată și licitația. Și democrația are totuși niște reguli: dezbatere, decizie și implementare. Până acum când am început modernizarea toată lumea zicea «Ce-i cu troaca aia» și zicea «ce-i cu dezastrul ăla din spatele Teatrului Național, e sub orice critică, că e mocirlă»...”, a spus Emil Boc.

Termenul de finalizare, prelungit cu 3 luni

În acest sens, edilul îi roagă pe clujeni să spună ce au de spus în cadrul dezbaterilor publice, fiindcă proiectul acesta este în prezent în fază avansată.

Stadiul lucrărilor este de 62%:

„Specialiștii au făcut, că nu eu fac proiectul. Tot ansamblul este de avengură. Sunt două fântâni arteziene la care se lucrează în momentul de față, se montează panourile informative pentru Teatru și Operă. Se lucrează la iluminatul ambiental al clădirii și la sistemul de iluminare din parc. Proiectul este produsul creației unor specialiști care și-au prezentat public proiectul în comisia de urbanism, în dezbatere publică, în consiliu local. N-am auzit observații până în acest moment. Dacă unora nu le place, posibil, nu comentez gusturile oamenilor. Îi rog pe toți dacă au ceva de spus să spună în cadrul procedurilor administrative prevăzute de lege. Acest proiect este în fază avansată de lucru, 62% e stadiul lucrărilor”, a declarat Boc.

Termenul finalizare al proiectului este sfârșitul anului 2022. Termenul a fost prelungit cu 3 luni, iar edilul a explicat de ce:

„Are o prelungire de 3 luni față de termenul contractual standard pentru că au fost dificultăți ale firmei legate de războiul din Ucraina, transferul unor componente de infrastructură. Există argumentele legale să ceară această prelungire, cu menținerea în grafic de finalizare în anul acesta. Până în acest moment avem încredere că va fi respectat”, a spus primarul.

Ce lucrări vizează proiectul?

Proiectul de revitalizare a parcului Ștefan cel Mare propune următoarele:

eliminarea arborilor și arbuștilor degradați (compromiși din punct de vedere fiziologic) și înlocuirea lor cu noi arbori și arbuști, gazonare și plantare de noi specii de plante perene;

modernizarea aleilor, realizarea unui singur acces auto pentru mașinile de intervenție;

realizarea acceselor pietonale și pentru biciclete, interconectate;

rastel pentru biciclete cu dale înierbate;

amplasarea corpurilor de iluminat cu proiectoare;

instalarea sistemului de irigații automatizat;

amplasarea unui punct gospodăresc îngropat;

toaletă automată cu dotări pentru persoane cu dizabilități;

amenajarea a 3 spații de joacă pentru copii, cu suprafețe cauciucate, aparate confecționate din lemn și material ecologic.

Valoarea contractului este de 9.786.096,19 lei fără TVA.

