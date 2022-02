Un cunoscut comediant britanic va avea spectacol la Cluj-Napoca. Show-ul NU este recomandat minorilor

Cunoscutul comediant britanic Jimmy Carr revine în România cu un show de senzații mari. Acesta va susține un spectacol la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, pe data de 17 octombrie 2022, ora 19:00.

La 7 ani distanță de la primul său show în România, pe 17 octombrie 2022 Jimmy Carr pune Cluj-Napoca pe harta celui mai recent turneu de stand up comedy pe care l-a lansat – TERRIBLY FUNNY.

Luni, 17 octombrie amatorii din Ardeal ai umorului sofisticat si hiper-îndrăzneț au ocazia întâlnirii cu artistul la Casa de Cultură a Studenților din Cluj, începând de la ora 19:00 (ora de acces în sală).

Biletele au fost deja puse în vânzare pe iabilet.ro.

Prețurile biletelor:

Categoria 1: 254,28 lei

Categoria 2: 201,31 lei

Jimmy Carr „cel mai muncitor om de comedie”

Noul spectacol al comediantului britanic promite să testeze limitele publicului în materie de umor negru prin abordarea fără reverențe a celor mai teribile subiecte la ordinea zilei. Prin jocuri de cuvinte si piruete lingvistice, Jimmy Carr transformă lucruri nefericite, care, într-un mod sau altul, și-au lăsat amprenta asupra noastră sau asupra unor oameni dragi, în anecdote incorecte cu realitatea si care refuză să se ia in serios.

Recomandat de presa britanică drept „cel mai muncitor om de comedie”, Jimmy Carr este de aproape 20 de ani o figură proeminentă a scenei stand up internaționale. Înainte de a face carieră drept comediant si om de televiziune, Jimmy s-a licentiat la Cambridge cu o diplomă în științe politice si a urmat cursuri de psihoterapie. Dupa un show sold-out in cadrul editiei din 2003 a Edinburgh Fringe, urmat de recenzii elogioase, numele artistului a devenit tot mai mult sinonim cu comedia de cinci stele.

Show-ul de stand up comedy va fi exclusiv în limba engleză și NU este recomandat minorilor.

În Marea Britanie, numele său se leagă de formate de succes, fiind gazda panel show-ului 8 Out of 10 Cats preț de 20 de sezoane, apoi al spin-off-ului 8 Out of 10 Cats Does Countdown, iar timp de 10 ani a prezentat emisiunea-concurs Big Fat Quiz of the Year de pe Channel 4. A fost de asemenea, gazda a trei sezoane din Roast Battle, emisiune difuzată de Comedy Central UK.

Pe lângă spectacolul din Cluj-Napoca, Jimmy Carr va susține un spectacol și la Sala Palatului din București, în data de 18 octombrie 2022.

