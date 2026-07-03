Adăposturile civile din blocuri, reparate din fonduri publice locale. Care este situația „buncărelor” din România?

Adăposturile civile din blocuri pot fi reparate din fonduri publice locale. Situația „buncărelor” din subsolurile blocurilor continuă să reprezinte o vulnerabilitate pentru România.

Adăposturile civile din blocuri, reparate din fonduri publice locale: Situația „buncărelor” din România|Foto: monitorulcj.ro

Adăposturile civile din blocuri pot fi reparate din fonduri publice locale, arată actul normativ care completează articolul 21 din Legea 481/2004 privind protecţia civilă, promulgat vineri de preşedintele Nicuşor Dan.

Adăposturile civile din blocuri, reparate din fonduri publice locale

Astfel, la articolul 21 din Legea 481/2004 privind protecţia civilă, se introduce un nou alineat:

„La solicitarea asociaţiilor de proprietari, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot aproba, prin hotărâre, finanţarea din bugetele locale a cheltuielilor necesare pentru reparaţii şi întreţinere, respectiv realizarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere, după caz, a fondului privat de adăpostire situat în condominii de tip bloc”, se arată proiectul promulgat de șeful statului.

Proiectul de lege care prevede că autoritățile locale vor putea aloca fonduri și executa lucrări de reparație și întreținere pentru adăposturile de protecție civilă aflate în blocuri, la solicitarea asociațiilor de proprietari, a fost adoptat de Senat în februarie 2026, ulterior fiind adoptat și de Camera Deputaților, for decizional.

Situația generală a adăposturilor din România

Starea actuală a adăposturilor de protecție civilă din România nu este una satisfăcătoare, numărul acestora este insuficient, iar multe nu sunt funcționale.

Conform raportului privind situația adăposturilor civile la nivelul anului 2025, publicat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (IGSU) în primăvara acestui an, în România există 5.770 de adăposturi de protecție civilă, însă peste 2.000 dintre ele nu pot fi folosite.

Peste 190 de adăposturi în Cluj-Napoca|Sursa: IGSU

Potrivit raportului citat, în Cluj-Napoca sunt peste 190 de adăposturi, însă o parte dintre acestea sunt nefuncționale.

Județul Cluj - 229 de adăposturi|Sursa: IGSU

În județul Cluj sunt înregistrate 229 de adăposturi, dintre care cea mai mare parte sunt operative, parțial funcționale sau nefuncționale.

Adăposturile de protecție civilă sunt spații special amenajate pentru protecție în situații de urgență. Potrivit legislației în vigoare, fiecare bloc din România trebuie să dispună de un spațiu dedicat protecției în situații de criză.

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