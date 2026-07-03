Cristian Pomohaci rămâne în arest preventiv după ce a fost trimis în judecată pentru trafic de droguri de mare risc

Cântărețul Cristian Pomohaci a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc.

Procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a cântărețului Cristian Pomohaci, acuzat de trafic de droguri de mare risc. | Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a cântărețului Cristian Pomohaci, acuzat de trafic de droguri de mare risc.

Curtea de Apel Târgu Mureș a respins contestația formulată de acesta și a decis menținerea măsurii arestului preventiv, conform Agerpres.ro.

Instanța a menținut arestul preventiv

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureș l-au trimis în judecată pe Cristian Pomohaci, aflat în arest preventiv, pentru trafic de droguri de mare risc.

Potrivit portalului instanțelor de judecată, Tribunalul Mureș a respins cererea formulată de apărarea inculpatului privind revocarea măsurii arestului preventiv sau înlocuirea acesteia cu arestul la domiciliu.

Decizia a fost contestată, însă Curtea de Apel Târgu Mureș a respins, joi, contestația ca nefondată, hotărârea fiind definitivă.

Droguri descoperite în urma percheziției

Ancheta a fost deschisă după o percheziție efectuată la începutul lunii iunie la locuința lui Cristian Pomohaci din municipiul Târgu Mureș. Anchetatorii au găsit aproximativ 20 de grame de drog de mare risc, 3-CMC, precum și o sumă importantă de bani în mai multe valute.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024–2026, acesta ar fi procurat, deținut și pus la dispoziția mai multor persoane, pentru consum, diferite cantități de drog de mare risc sub formă de substanțe cristaline.

A fost arestat în luna iunie

La data de 5 iunie, Tribunalul Mureș a admis propunerea procurorilor DIICOT și a dispus arestarea preventivă a lui Cristian Pomohaci.

Acesta se află deja în arest preventiv într-un alt dosar, în care este cercetat pentru infracțiuni de agresiune sexuală și viol asupra unui minor. În noul dosar, este acuzat de trafic de droguri de mare risc.

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