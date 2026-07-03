Adio, caniculă! Clujul intră într-o perioadă cu ploi, furtuni și temperaturi mai scăzute.

Meteorologii anunță ploi, furtuni și o scădere a temperaturilor, iar județul se află sub o atenționare de instabilitate atmosferică.

După zile cu temperaturi ridicate, vremea începe să se răcească în Cluj-Napoca. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

După zile cu temperaturi ridicate, vremea începe să se răcească în Cluj-Napoca.

Meteorologii anunță ploi și furtuni la finalul săptămânii, iar județul Cluj se află sub o atenționare de instabilitate atmosferică.

Ploi și furtuni în Cluj

Potrivit prognozei meteorologice, ziua de vineri aduce maxime de aproximativ 24 de grade Celsius în Cluj-Napoca, însă vremea va deveni instabilă, fiind așteptate ploi ușoare și descărcări electrice.

În zilele următoare, temperaturile se vor menține în jurul valorii de 23-24 de grade, cu vreme predominant însorită în weekend. De la începutul săptămânii viitoare, instabilitatea atmosferică revine, iar miercuri sunt prognozate ploi și o răcire accentuată, maxima urmând să ajungă la aproximativ 21 de grade Celsius.

Cluj, sub atenționare de furtuni

Județul Cluj se află printre cele 42 de județe pentru care Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de instabilitate atmosferică.

Meteorologii avertizează că vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului și vijelii. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot fi însemnate, iar fenomenele meteo vor afecta cea mai mare parte a țării.

După valul de caniculă din ultimele zile, schimbarea vremii aduce temperaturi mai suportabile, însă și un risc crescut de furtuni în județul Cluj.

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