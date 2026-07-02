Movie Nights revine la Iulius Mall Cluj cu seri tematice în aer liber. Vineri, vino la film în pijamale! (P)

Movie Nights revine la Iulius Mall Cluj și promite o vară plină de surprize pentru toți iubitorii de filme. Anul acesta, venim cu un nou concept: fiecare seară de film va avea o tematică specială, pentru ca experiența petrecută alături de cei dragi să fie și mai memorabilă. Prima proiecție vine cu o provocare inedită: Pijama Night. Ca și până acum, participarea la Movie Nights este gratuită.

Zeci de filme, mii de spectatori și milioane de zâmbete, despre asta este Movie Nights, tradiția de vară a Iulius Mall Cluj. De-a lungul anilor, s-a format o comunitate de pasionați de filme, alături de care am urmărit cele mai așteptate pelicule ale momentului. Interesul tot mai mare al clujenilor a făcut ca Movie Nights să devină unul dintre cele mai îndrăgite evenimente estivale. Programul este dedicat întregii familii, cu seri de filme animate pentru cei mici, dar și cu producții pline de adrenalină pentru iubitorii de acțiune și aventură.

Anul acesta, serile de film în aer liber capătă un plus de culoare, fiecare proiecție având propria tematică. Vineri, 3 iulie 2026, ne întâlnim în Iulius Parc la Drama Night, unde, de la ora 21.30, va fi proiectat filmul „One Battle After Another”. Pentru a intra în atmosfera serii, te provocăm să vii îmbrăcat în cele mai comode pijamale!

În Iulius Parc va fi amenajat și un corner tematic, unde partenerii de la Sofiaman pregătesc o tombolă cu premii și o serie de activități interactive, de la ora 19.30. În plus, te așteptăm cu popcorn și sleep kit-uri pregătite special pentru participanți.

Vara aceasta, pe ecranul din Iulius Parc vor rula:

„One Battle After Another” – 3 iulie

„Nuremberg” – 10 iulie

„Lilo & Stitch” – 17 iulie

„Sinners” – 24 iulie

„Wuthering Heights” – 31 iulie

„A Big Bold Beautiful Journey” – 7 august

„Materialists” – 21 august

„F1: The Movie” – 28 august

„The Notebook” – 4 septembrie

Intrarea este gratuită, iar tot ce trebuie să faci este să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să fii la curent cu toate noutățile!

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