Cod galben de ploi torențiale și vânt puternic la Cluj. Prognoza meteo 2 iulie 2026.

Meteorologii au emis un cod galben de vânt puternic și ploi torențiale pentru Cluj.

Cod galben de ploi torențiale la Cluj, joi, 2 iulie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ploi torențiale pentru județul Cluj, valabil astăzi, 2 iulie 2026.

„Joi (2 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în toate regiunile, ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30...40 l/mp”, a transmis ANM.

Cod galben de ploi torențiale și vânt puternic pentru toată țara, joi, 2 iulie 2026 | Sursă: meteormania.ro

Potrivit sursei citate, codul galben de vânt puternic și ploi torențiale este valabil în intervalul: 2 iulie 2026, ora 10 - 3 iulie 2026, ora 10.

Joi, 2 iulie 2026, la Cluj-Napoca, temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius.

Temperatura minimă va fi de 18 grade Celsius.

Viteza vântului va fi de 9 metri pe secundă.

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