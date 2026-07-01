Marocan pericol public, expulzat din România pentru că promova terorismul

Un cetățea marocan care promova decizii teroriste, aflat în faza pregmergătoarea ale unor acțiuni periculoase a fost declarat indeziarabil pentru România.

Cetățean marocan, expulzat din România pentru promovarea unor grupări tetoriste | Foto: DepositPhotos.com

Un cetățean marocan care promova ideologii teroriste și acționa ca factor de radicalizare asupra unor persoane din România a fost declarat indezirabil pentru țara noastră pentru o perioadă de 10 ani, a informat, miercuri, Serviciul Român de Informații (SRI).

Marocan expulzat din România pentru idei teroriste

„La sesizarea Serviciului Român de Informații, miercuri (1 iulie 2026 - n. red.), prin hotărârea 1189, Curtea de Apel București a dispus declararea ca persoană indezirabilă pentru România a cetățeanului marocan H.E.M., pentru o perioadă de 10 ani. Cetățeanul marocan s-a relocat din Maroc în România în 2023. H.E.M. a intrat în atenția SRI la finalul anului 2025 întrucât derula activități care, potrivit cadrului legal în domeniul antiterorism, constituie riscuri la adresa securității naționale. H.E.M. este într-un stadiu avansat al procesului de radicalizare, în etapa pre-acțională”, a transmis SRI, miercuri, într-un comunicat.

Totodată, sursa citată precizează că marocanul este simpatizant al organizațiilor teroriste active în Orientul Mijlociu.

„Cetățeanul marocan derulează activități de promovare a unor grupări teroriste, respectiv a ideologiei teroriste, acționând ca factor de radicalizare asupra unor persoane din România”, a mai menționat SRI.

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Foto: DepositPhotos.com

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