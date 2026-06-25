Profesorii ies în stradă. Sindicatele din Educație protestează în fața Parlamentului și depun peste 160.000 de semnături!

Cele trei mari federații sindicale din Educație organizează joi, 25 iunie, un protest în fața Palatului Parlamentului, unde vor depune peste 160.000 de semnături pentru susținerea unei inițiative legislative care propune modificarea actualelor legi ale educației.

Sindicaliștii din Educație au depus peste 160.000 de semnături pentru modificarea legislației din învățământ. | Foto: monitorulcj.ro

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”, organizații care reprezintă peste 300.000 de angajați din învățământul preuniversitar, universitar și din cercetare, vor picheta joi, începând cu ora 11:00, Palatul Parlamentului.

Printre principalele revendicări se numără reducerea numărului de elevi din clase, modificarea modului de calcul al plății cu ora și diminuarea normei didactice pentru profesorii cu experiență, conform radioromania.ro.

În paralel cu protestul, liderii sindicali vor depune la Registratura Parlamentului peste 160.000 de semnături strânse pentru susținerea unei inițiative legislative cetățenești care vizează modificarea Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și a Legii învățământului superior nr. 199/2023.

Sindicatele din Educație protestează

Potrivit reprezentanților celor trei federații, proiectul urmărește eliminarea prevederilor introduse prin Legea nr. 141/2025, considerate de sindicate drept „anti-educație”, precum și corectarea unor modificări legislative care, în opinia acestora, afectează calitatea actului educațional.

Printre principalele propuneri se numără limitarea numărului de elevi la maximum 22 în clasele din învățământul primar și la cel mult 26 în gimnaziu și liceu.

Totodată, sindicaliștii solicită revenirea la vechiul mod de calcul al plății cu ora și la norma didactică aplicată înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 141/2025. În plus, aceștia propun reducerea normei didactice cu două ore pentru profesorii care dețin gradul didactic I și au o vechime de peste 25 de ani în sistemul de învățământ.

Prime pentru profesorii care aleg să predea în zone izolate

Inițiativa legislativă prevede și măsuri pentru atragerea cadrelor didactice în localitățile izolate sau defavorizate. Sindicatele propun acordarea, începând cu anul școlar 2026-2027, a unei prime de instalare neimpozabile echivalentă cu trei salarii de bază pentru profesorii titularizați în aceste zone, cu obligația de a rămâne pe post timp de cinci ani.

Printre celelalte propuneri se numără organizarea separată a claselor a VIII-a, indiferent de numărul elevilor, acordarea unor burse egale cu salariul net al unui profesor debutant pentru studenții înscriși la programe de licență didactică cu dublă specializare sau la masteratul didactic, precum și menținerea burselor de excelență pentru liceenii medaliați la olimpiade internaționale pe toată durata studiilor universitare în România, cu condiția păstrării performanțelor.

La final, cele trei federații sindicale fac apel la parlamentari să dezbată și să adopte în regim de urgență inițiativa legislativă, astfel încât anul școlar 2026-2027 să înceapă în condiții pe care le consideră favorabile atât pentru profesori, cât și pentru elevi și studenți.

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