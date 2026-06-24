Premiu internațional pentru RIVUS Cluj: cel mai bun proiect retail & mixed-use la prestigioasa gală RED Global Awards 2026 (P)

Proiectul RIVUS, cel mai amplu proiect de regenerare urbană aflat în dezvoltare în România, al companiilor IULIUS și Atterbury Europe, a câștigat premiul „Best Retail & Mixed-Use Project Award” în cadrul RED Global Awards 2026, competiție internațională de referință pentru industria imobiliară.

Premiul „Best Retail & Mixed-Use Project Award” acordat în cadrul RED Global Awards 2026.

RIVUS este, totodată, singurul proiect din afara Capitalei care a fost recompensat în ediția din acest an a competiției.

Distincția a fost acordată în cadrul primei ediții europene a RED Global Awards, eveniment organizat de Forbes România pentru prima data în Europa. Conceptul RED Awards (Real Estate Development) a fost fondat în Statele Unite de Selman Yalcin. Gala, desfășurată luna aceasta la București, a marcat în premieră extinderea la nivel european a unei platforme care recompensează excelența în dezvoltarea imobiliară și a reunit lideri ai industriei din SUA, Europa și Orientul Mijlociu.

„Suntem onorați de această recunoaștere internațională din cadrul RED Global Awards, care reprezintă o confirmare importantă a direcției pe care am ales-o pentru RIVUS. Credem că marile proiecte urbane trebuie să genereze valoare dincolo de componenta imobiliară, să creeze locuri pentru comunitate și să contribuie la dezvoltarea sustenabilă a orașelor. RIVUS este un proiect care redefinește relația dintre oraș și un fost amplasament industrial, transformându-l într-o destinație nouă, gândită și construită în jurul comunității și al experiențelor de care aceasta are nevoie” – a declarat Sorin Guttman, Managerul proiectului RIVUS.

Prin mixul său amplu de funcțiuni, RIVUS redefinește o fostă zonă industrială care îmbină shoppingul, cultura, relaxarea, natura și oportunitățile de business. Investiția, de peste 550 milioane de euro, va găzdui cea mai mare suprafață de retail din România, de peste 142.000 mp, într-un concept care depășește funcția comercială și integrează servicii, spații publice și zone dedicate relaxării și divertismentului. Vizitatorii vor beneficia de peste 400 debranduri , unele în premieră regională și națională, precum și de peste 30 de restaurante și cafenele-concept, unele amplasate cu deschidere către râul Someș.

Componenta verde va ocupa un loc central în cadrul dezvoltării, prin amenajarea unui nou parc și a unor spații verzi de peste 52.000 mp, completate de o grădină amenajată pe acoperiș. În același timp, două clădiri emblematice pentru fosta zonă industrială vor fi reconvertite și readuse în circuitul urban. Clădirea administrativă cu fațadă din cărămidă roșie și Hala cu Arcade vor fi restaurate și integrate în noul ansamblu, aceasta din urmă urmând să devină un centru de arte performative dedicat comunității. Dezvoltarea va include și 15.000 mp de spații de birouri premium, certificate green.

Premiul „Best Retail & Mixed-Use Project Award” acordat în cadrul RED Global Awards 2026 se adaugă seriei de recunoașteri obținute de IULIUS pentru RIVUS și validează viziunea din spatele proiectului: reconversia unei foste platforme industriale într-un spațiu contemporan, deschis comunității și conectat la nevoile viitorului.

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