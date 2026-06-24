A murit starețul Mănăstirii „Sfânta Treime” din Feleacu, arhimandritul Alexandru Ghenț

Arhimandritul Alexandru Ghenț, stareț al Mănăstirii „Sfânta Treime” din Feleacu timp de peste 30 de ani, a murit marți, 23 iunie 2026.

A murit arhimandritul Alexandru Ghenț, starețul Mănăstirii „Sfânta Treime” din Feleacu | Foto: radiorenasterea.ro

Stareț timp de peste trei decenii al Mănăstirii „Sfânta Treime” din Feleacu, părintele arhimandrit Alexandru Ghenț a murit marți, 23 iunie 2026.

Părintele Alexandru Ghenț a slujit la Mănăstirea „Sfânta Treime” din Feleacu, județul Cluj, încă de la reînființarea acesteia, în anul 1992, potrivit radiorenasterea.ro.

O slujbă de priveghi a fost oficiată marți, iar cea de-a doua slujbă de priveghi va fi oficiată, miercuri, 24 iunie, de la ora 18.00, în Biserica mare din Feleacu.

Slujba înmormântării va fi săvârșită joi, 25 iunie 2026, fiind precedată de Sfânta Liturghie de la ora 09.00, iar Prohodul va avea loc de la ora 12.00, în prezența și sub slujirea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei al Clujului.

Arhimandritul Alexandru Ghenț a ales viața monahală dintr-o profundă chemare spirituală. În anul 1992, odată cu reînființarea vechiului așezământ monahal de pe Dealul Feleacului, a fost numit stareț al mănăstirii, funcție pe care a îndeplinit-o neîntrerupt până la trecerea sa la cele veșnice.

În această perioadă, a coordonat ample lucrări de dezvoltare și restaurare și a contribuit decisiv la ridicarea noii biserici și a ansamblului monahal.

Pentru activitatea sa, în luna iunie a anului 2014, a fost hirotesit arhimandrit de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, primind cea mai înaltă distincție monahală.

De-a lungul celor peste 30 de ani de stăreție, părintele Alexandru Ghenț s-a remarcat prin grija față de pelerini, prin spiritul gospodăresc și prin viața de rugăciune, menținând vie tradiția duhovnicească a Mănăstirii Feleacu și transformând așezământul într-un important reper spiritual al Transilvaniei.

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