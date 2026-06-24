Prognoza meteo 24 iunie 2026. Cum va fi vremea la Cluj?

Temperaturile maxime rămân la un nivel ridicat la Cluj-Napoca, miercuri, 24 iunie 2026.

Prognoza meteo 24 iunie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

Temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius la Cluj-Napoca, miercuri, 24 iunie 2026, la fel ca ziua de marți.

Temperatura minimă va fi de 16 grade Celsius, potrivit ANM.

Cerul va fi temporar noros/variabil.

Viteza vântului va fi de 12 metri pe secundă.

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